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28/08/2026 17:00

《鍾之日記》業績下滑，內房仍穩

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 萬科上半年虧損149.5億元，完成181億元債務展期
▷ 蜜雪集團中期淨利跌14.7%，股價累跌逾7%
▷ 龍湖中期純利19.61億元，按年跌39%

　　8月28日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　英偉達業績理想，美股隔晚造好，亞太股市今早個別發展，港股在期結日低開155點後回穩，不過全日走勢反覆，午後更一度倒跌，幸最終收市力保不失。恒指全日收報25584，升19點，主板成交超過2312億元；本周則累跌424點或1.6%。

*滬指收低0.11%本周漲1.2%，半導體領跌*

　　A股衝高回落，滬綜指全日收低0.11%報3952.18點，本周則漲1.2%，止兩連跌；深成指今日收跌0.68%，創業板指挫1.41%。滬深兩市成交額2.1萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日減242億元或1%；兩市近2800隻個股上漲。

　　板塊表現方面，半導體產業鏈領跌，存儲方向跌幅較大。美媒報道指，美國特朗普政府正考慮對半導體實施新一輪的全面性關稅，新關稅的適用範圍可能擴大至手提電腦、遊戲主機等各類搭載芯片的科技產品。此外，醫藥板塊走低，萬邦醫藥(深:301520)跌17.6%，鍵凱科技(滬:688356)跌14.5%。至於農業股連日活躍，萬向德農(滬:600371)及敦煌種業(滬:600354)升停封板。

　　回顧一周，美國擴大對伊朗次級制裁，劍指中資銀行又忌憚中國反制。早前中國外交部稱，中國同伊朗的合作始終在國際法的框架內進行，不應受到干擾破壞。國內經濟數據繼續反映內需不足，7月工業利潤同比增速第三個月放緩並創年內新低。不過，受全球人工智能熱潮推動，與出口和高技術製造相關的行業盈利保持強勁增長，部分抵消了房地產鏈條和消費相關行業需求疲弱帶來的拖累。

*萬科績後升2.5%，年內公開債暫完成展期*

　　多隻內房股發布業績。昔日房企龍頭萬科(02202)，截至6月30日止中期虧損149.5億元（人民幣．下同），比去年同期虧損119億元擴大，處於稍早預計淨虧120億-150億元區間的上沿；同期錄得營收701.7億元，同比下降33.4%。上半年萬科實現銷售面積293萬平方米，銷售金額358億元，同比分別下降45.6%和48.2%。

　　萬科半年報稱，公司持續推進改革化險，有序緩釋各類風險，但當前經營形勢依然十分嚴峻，化險任務仍然艱巨。公司業績虧損主因是房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位；結合行業、市場和經營環境變化，新增計提了資產減值；以及部分經營性業務以及部分非主業財務投資虧損。

　　萬科上半年不派發現金紅利、不送紅股，不進行公積金轉增股本。

　　值得留意，第一大股東深鐵集團持續給萬科「輸血」，今年以來已累計提供45.2億元的股東借款。萬科並稱已全部完成對今年到期公開債的展期，10隻公開債券通過部分兌付、配套展期的方式完成風險緩釋，涉及本金合計約181億元。

　　債務危機緩解下，萬科今日股價收升2.5%，報2.49港元。
　　
　　龍湖集團(00960)也發布中期業績，截至6月30日止中期純利19.61億元，按年跌39%。每股基本盈利28.5分，按年減少40.25%；不派中期息。期內收入397.95億元，跌32.3%。綜合借貸總額為1471.2億元，較上年末下降56.9億元，淨負債率為52.0%，平均融資成本為年利率3.36%。

　　集團首席財務官趙軼表示，龍湖利潤低點仍集中於2025至2026年，2027年起恢復增長的判斷沒有改變。原因為集團持續去庫存後，待結算的「歷史包袱」項目會越來越少，開發業務對集團的拖累到2027年將大幅減輕，集團整體利潤有望明顯回升甚至轉正；2028年以後，隨著開發存量出清、運營與服務利潤抬升，業績將進入穩步增長。

　　趙軼補充，集團未來幾年到期債務規模已明顯下降：2027年約60億元、2028年約66億元、2029年約38億元、2032年僅約12億元。下半年將持續推進存貨去化，盤活存量土儲，精進產品力。龍湖計劃新開6座商場，分布在杭州、成都、長沙、昆明等城市。該股股價漲1.6%，收報6.79港元。

*蜜雪續跌7%，遭富瑞削目標價37%*
　
　　蜜雪集團(02097)昨（27日）午公布中期業績，上半年收入同比微增2.3%至152.16億元人民幣，但股東應佔溢利跌14.7%至22.96億元人民幣，主要受提升產品品質致銷售成本上升，以及滙兌損失增加等因素拖累；期內毛利46.3億元人民幣，跌1.6%；毛利率為30.4%，減少1.2個百分點。
　
　　集團不派中期息，但考慮到截至6月底的未分配利潤情況，派發特別股息每股2.65元人民幣，為上市以來首次派發股息。不過，派息未能抵銷市場對業績的憂慮，蜜雪集團昨日急挫逾8%，今日又續跌7.1%，報211.6元。
　
　　富瑞(Jefferies)發表報告指出，蜜雪集團品質升級行動長遠有助於強化品牌，但短期內門店銷售仍會受壓；近日集團拓展咖啡業務，或與自家品牌「幸運咖」出現業務重疊並互相蠶食。富瑞將蜜雪集團目標價由403.7元削至252元，降幅逾37%，評級亦由「買入」下調至「持有」。
　
　　同為新消費股的毛戈平(01318)亦於昨日公布中期業績，截至2026年6月底止，公司錄得收入32.67億元人民幣，同比增26.2%；股東應佔利潤8.05億元人民幣，增20.3%；期內毛利為27.7億元人民幣，增27.2%；毛利率微升0.6個百分點至84.8%。每股盈利1.64元人民幣，董事會建議派中期息每股0.62元人民幣。
　
　　不過，毛戈平今日仍跌6.6%，報49.9元。其他新消費股則個別發展，古茗(01364)揚5.6%，泡泡瑪特(09992)升3.1%，老鋪黃金(06181)升0.5%，名創優品(09896)跌0.9%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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