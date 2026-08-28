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28/08/2026 09:08

【大國博弈】中美據報商討習近平訪美隨團企業高管，釜山貿易休戰協議料延長

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中美商討習近平9月訪美隨團企業高管安排
▷ 釜山貿易休戰協議擬延長一年
▷ 習近平與特朗普擬9月24日華府會面

　　據《南華早報》援引知情人士報道，中美官員正在討論商界領袖是否隨中國國家主席習近平下月訪美，雙方同時準備延長去年10月在南韓釜山達成的為期一年的中美貿易休戰協議。

　　習近平預計將於9月24日在華盛頓與美國總統特朗普會面。特朗普今年5月訪問北京時，曾率領多名美國企業高層同行，包括特斯拉(US.TSLA)、蘋果(US.AAPL)、英偉達(US.NVDA)和波音公司(US.BA)的負責人。

　　報道指，雙方正就中國企業界人士加入習近平代表團進行磋商，這項安排被視為互惠措施，以回應美國企業領袖早前隨特朗普訪華。不過，消息人士對由哪一方提出相關要求說法不一，最終決定亦尚未達成。

*中美貿易休戰協議很可能延長一年*

　　消息人士稱，北京熱切希望邀請商界領袖訪問美國，並指出許多中國企業仍然對在美國投資感興趣。其中一位消息人士表示，此次討論反映中國有意加快推進陷入僵局的投資委員會(Board of Investment)談判，這是5月中美元首峰會的主要成果之一。另有消息人士稱，受貿易委員會(Board of Trade)協議約束的中國企業可能會成為代表團成員，因為該協議與他們的商業利益直接相關。

　　此外，消息人士補充，各方普遍認為，去年10月在釜山達成的貿易休戰協定將會延長，但對協議期限仍有分歧。北京傾向將協議延長至特朗普本屆任期結束，而華盛頓方面則尋求再延長一年；按目前磋商情況，協議最終較可能延長一年。
《經濟通通訊社28日專訊》

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