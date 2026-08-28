【ＡＩ】DeepSeek據報尋求新一輪融資，估值料達740億美元

據《華爾街日報》援引知情人士報道，DeepSeek正尋求籌集74億美元，用於研發及擴建算力基礎設施。本輪融資將使DeepSeek的估值達到740億美元，並為其計劃明年進行的首次公開招股(IPO)充實資金儲備。



知情人士稱，在最新一輪融資中，包括投資機構礪思資本(Monolith Management)和拾象科技(Shixiang)，以及電池巨頭寧德時代(深:300750)在內的現有股東，將向DeepSeek注入新資金。知情人士透露，一些由中國地方政府機構支持的基金也計劃進行投資。



在上一輪融資中，DeepSeek曾要求大多數投資者透過由創始人梁文鋒管理的有限合夥企業進行投資；但知情人士稱，公司在最新一輪融資中將容許投資者直接入股。



據熟悉DeepSeek財務狀況的人士透露，該公司年度經常性收入(ARR)已達5億美元。ARR是訂閱制服務常用的指標，反映按目前經常性收入計算的年度化收入規模。

《經濟通通訊社28日專訊》