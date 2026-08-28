  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

28/08/2026 15:09

【ＡＩ】DeepSeek據報尋求新一輪融資，估值料達740億美元

　　據《華爾街日報》援引知情人士報道，DeepSeek正尋求籌集74億美元，用於研發及擴建算力基礎設施。本輪融資將使DeepSeek的估值達到740億美元，並為其計劃明年進行的首次公開招股(IPO)充實資金儲備。

　　知情人士稱，在最新一輪融資中，包括投資機構礪思資本(Monolith Management)和拾象科技(Shixiang)，以及電池巨頭寧德時代(深:300750)在內的現有股東，將向DeepSeek注入新資金。知情人士透露，一些由中國地方政府機構支持的基金也計劃進行投資。

　　在上一輪融資中，DeepSeek曾要求大多數投資者透過由創始人梁文鋒管理的有限合夥企業進行投資；但知情人士稱，公司在最新一輪融資中將容許投資者直接入股。

　　據熟悉DeepSeek財務狀況的人士透露，該公司年度經常性收入(ARR)已達5億美元。ARR是訂閱制服務常用的指標，反映按目前經常性收入計算的年度化收入規模。
《經濟通通訊社28日專訊》

上一篇新聞︰28/08/2026 15:11  《神州能源》內地汽柴油價明起每噸分別上調375元、360元，年內第十一次漲價

下一篇新聞︰28/08/2026 15:02  《Ａ股行情》滬綜指收低0.11%本周漲1.2%，半導體領跌大市

其他
More

28/08/2026 15:46  《Ｂ股行情》上證B股指數收升0.5%，深證B收跌0.2%

28/08/2026 14:54  【ＡＩ】騰訊混元發布並開源新一代大語言模型Hy4 preview

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

三戰欠一仗，北京穩朝韓

28/08/2026 14:33

大國博弈

美國能否「靠嚇」，迫世界拋棄伊朗？

28/08/2026 11:50

中東戰火

港元定存 | 大新推港元定存優惠，全新VIP客戶3個月享3....

27/08/2026 12:58

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金