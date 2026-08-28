【內房困局】萬科上半年淨虧擴至150億，稱經營形勢嚴峻、化險任務艱巨

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

萬科(02202)(深:000002)公布業績，上半年淨虧同比擴至149.5億元(人民幣．下同)、營收降逾三成，受樓市銷售低迷、計提資產減值等多重拖累；儘管年內到期公開債已全獲展期，公司仍稱當前經營形勢十分嚴峻，化險任務亦很艱巨。



*上半年銷售同比降近五成*



財報顯示，萬科上半年淨虧損較去年同期虧損119.5億元進一步擴大，處於稍早預計淨虧120億-150億元區間的上沿；同期錄得營收701.7億元，同比下降33.4%。上半年萬科實現銷售面積293萬平方米，銷售金額358億元，同比分別下降45.6%和48.2%。



萬科半年報稱，公司持續推進改革化險，有序緩釋各類風險，但當前經營形勢依然十分嚴峻，化險任務仍然艱巨。公司將繼續聚焦化險和發展兩大任務，盤活優化存量資源，持續提升業務經營效益，增強自主造血能力。同時，聚焦重點城市及主營業務，有序退出非主業投資，並持續優化治理體系及產品體系、深化降本增效，努力推動公司重歸健康可持續發展軌道。



該公司業績虧損主因是房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位；結合行業、市場和經營環境變化，新增計提了資產減值；以及部分經營性業務以及部分非主業財務投資虧損。



萬科上半年不派發現金紅利、不送紅股，不進行公積金轉增股本。



*年內到期公開債已全獲展期*



第一大股東深鐵集團持續給萬科輸血，今年以來已累計提供45.2億元的股東借款；除此之外，萬科上半年新增融資和再融資40.8億元。萬科已全部完成對今年到期公開債的展期，公告稱10隻公開債券通過部分兌付、配套展期的方式完成風險緩釋，涉及本金合計約181億元。

《經濟通通訊社28日專訊》