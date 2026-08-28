【中尼救災】官媒：西藏泥石流已致5死558人失聯，習近平向尼泊爾總統致慰問電

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據《央視新聞》下午更新消息，中國尼泊爾邊境泥石流災害發生後，前方指揮部組織重災核心區搜救突擊隊，克服重重困難，於8月27日16時30分抵達中尼邊界國門位置，傳回災後圖像，開展現場搜救。截至28日15時，災害已致5人遇難，558人失聯。



另《新華社》報道，中國國家主席習近平就尼泊爾遭受泥石流災害向尼泊爾總統鮑德爾致慰問電。



*李強現場指導救援，要求千方百計搜救失聯人員*



至於受習近平委托，趕赴西藏日喀則市吉隆縣的國務院總理李強，在當地指導搶險救援時強調，習近平十分牽掛受災地區群眾，對做好搶險救援和應急處置等工作作出重要指示。我們要堅決貫徹落實總書記重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，全力以赴做好搶險救援和應急處置工作。



報道稱，李強27日抵達日喀則機場後立即趕往吉隆受災區域，實地察看災情，看望慰問搶險救援人員。他指出，這次災害造成重大人員傷亡失聯，令人十分痛心。要科學制定搜救方案，千方百計搜救失聯人員，只要有一線希望，就要盡最大努力。要搶修道路、通信、電力等受損基礎設施，盡快暢通救援通道。他向奮戰在一線的搶險救援人員表示感謝，並來到安置點看望受災群眾。



在前方指揮部，李強聽取西藏自治區和有關方面的工作匯報，研究部署進一步做好搶險救援和應急處置工作。他強調，要統籌調度安排救援力量裝備，強化現場統一指揮，進一步全面摸清失聯人員情況，有力有序有效開展現場救援。要用心用情做好善後處置，落實好撫恤、救濟等措施。要加強受災及周邊區域氣象、水文、地質等監測預報預警，做好衛生防疫消殺，嚴密防範次生災害。要加強涉外應急處置和溝通協調，與相關外方一道做好失聯人員摸排、善後處置等工作。



李強指出，當前我國仍處於主汛期，防汛、防台風形勢依然嚴峻複雜。要堅持極限思維、底線思維，堅決克服麻痺思想，緊盯重點區域和部位加密巡查排險，扎實做好各類災害防御工作，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

《經濟通通訊社28日專訊》