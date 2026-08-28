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28/08/2026 17:06

【數據前瞻】機構料中國8月官方製造業PMI略升至49.6，繼續陷收縮區

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 8月官方製造業PMI將於8月31日公布
▷ 路透預估官方PMI微升至49.6（收縮區）
▷ RatingDog製造業PMI將於9月1日公布

　　中國8月官方製造業PMI和RatingDog製造業PMI將分別於8月31日（周一）及9月1日（下周二）公布。據《路透》綜合17家分析機構預估中值顯示，8月官方製造業採購經理人指數(PMI)料微幅升至49.6，依然處在收縮區。

　　另據11家機構預估中值顯示，8月RatingDog中國製造業PMII料略升至51.0，連續第九個月處於擴張區間。

　　廣發證券資深宏觀分析師王丹表示，7-8月經濟數據同時受到中東地緣政治重新波動、厄爾尼諾帶來的極端天氣、海外科技產業鏈資產定價調整等因素影響，從偏傳統行業的高頻數據、偏新興行業的EPMI數據來看，均景氣度不足。她預計，受到新興產業偏弱、傳統部門開工率同比多數弱勢徘徊以及極端天氣等因素影響，8月官方製造業PMI維持偏弱徘徊。

　　三季度經濟開局偏弱，供強需弱矛盾依然突出，經濟下行壓力正進一步加大。國盛證券首席經濟學家熊園稱，鑒於7月經濟回落較為明顯，預示政策加碼的可能性提升、但並非強刺激。他認為，短期政策重心仍是強化抓落實、趕進度，包括加快「六張網」「兩重」建設，加快各類資金使用進度、推動實物工作量盡快形成等。

　　本月早些時候，國務院總理李強主持召開國務院全體會議強調，當前內需不足問題仍然突出，一些行業企業困難增多，外部環境不確定性上升，要充分發揮存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策。
《經濟通通訊社28日專訊》

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