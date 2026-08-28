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28/08/2026 10:44

【ＡＩ】發改委：發展機器人產業必須因地制宜，防止盲目跟風、一哄而上

　　國家發展改革委今日舉行8月份例行發布會。國家發展改革委政策研究室副主任李超在會上表示，機器人產業涉及人工智能、先進製造、新材料等諸多前沿技術，必須因地制宜，健康有序發展，立足本地的資源稟賦和產業優勢，找準定位，發揮優勢，防止盲目跟風、一哄而上，切實推動相關行業行穩致遠。
《經濟通通訊社28日專訊》

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