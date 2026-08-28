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AH股新聞

28/08/2026 11:04

《中國要聞》發改委：加快投放資金，推動「六張網」「兩重」建設

　　國家發展改革委今日舉行8月份例行發布會。發改委表示，近期已經組織召開系列專題會議，加力推進促進有效投資相關工作。新型政策性金融工具方面，協調有關方面加快投放金融工具資金，加大對民間投資項目的支持力度。

　　「六張網」(水網、電網、算力網、新型通信網、城市地下管網、物流網)建設方面，研究完善「六張網」多元化投融資模式，分類細化財政、金融、投資、價格等支持政策，優化政策組合，加快推動重大工程項目開工建設。同時，聚焦算力網、新型電網、新一代通信網三網融合，研究建立2家電網、3家電信運營商、若干家算力相關企業共同參與的「2+3+N」協調機制，加大統籌力度，形成工作合力。

　　「兩重」(國家重大戰略實施和重點領域安全能力)建設方面，督促各地方統籌抓好「硬投資」和「軟建設」，緊盯施工進度和資金支付，從實從嚴加強項目管理，加快推進重大項目建設，盡早形成更多實物工作量，同步謀劃儲備2027年項目。
《經濟通通訊社28日專訊》

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