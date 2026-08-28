【中尼救災】政治局開會研究西藏搶險救援工作，習近平主持會議並向遇難者默哀

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中國與尼泊爾邊境8月26日發生泥石流災情，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。《新華社》報道，中共中央政治局今日召開會議，研究部署西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害搶險救援工作。中共中央總書記、國家主席習近平主持會議。



會議開始時，習近平提議全體起立，向西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害遇難人員默哀。



會議指出，災害發生後，習近平立即作出重要指示，對搶險救援和應急處置等工作提出明確要求。國務院總理李強趕赴災區，看望慰問受災群眾和搶險救援人員，現場指導搶險救援和應急處置工作。國務院副總理張國清亦趕赴現場指導處置。西藏自治區、應急管理部等有關部門和消防救援隊伍、中國安能等專業救援力量迅速行動，解放軍和武警部隊及時到位，搶險救援工作緊張有序開展，群眾安置、善後處置等工作全面啟動推進。



*全力搜救國內外失聯人員，對尼泊爾提供緊急援助*



會議強調，這次災害發生在高原高寒地區，溝谷陡峭、氣候多變，周邊仍有不少冰川冰湖、地質災害隱患，搶險救援面臨極大困難。各有關方面要堅持人民至上、生命至上，以堅決有力的舉措、科學高效的方法，扎實做好各項工作。要科學制定搜救方案，全力搜救國內外失聯人員。要強化多部門聯合會商，加強監測預警，密切關注堰塞湖和周邊山體穩定性，採取有效措施嚴防發生次生災害。要強化現場人員管理，確保救援全過程安全。要妥善安置好受災群眾，周密細致做好撫恤、救濟等善後處置工作。要對尼泊爾受災地區提供緊急援助，開展國際救援合作。



*全面排查摸底風險隱患，抓緊開展青藏高原資源調查*



會議指出，要全面排查摸底風險隱患，抓緊開展青藏高原冰川冰湖資源調查，強化動態監測預警，提高災害鏈風險識別能力。要完善應急處置機制，加強上下游風險隱患監測預警和響應聯動，落實風險區轉移路線、安置地點等人員轉移措施。要建強搶險救援關鍵力量，在災害風險大的高原、山區、邊境等偏遠地區適當增加消防救援、工程搶險等力量布局，提升斷路、斷電、斷網條件下的應急處置能力。要加強邊境災害管理國際合作，共同推動提升應急管理和防災減災救災水平。



另據尼泊爾警方數據，尼泊爾已找到469具遇難者遺體；尼泊爾國家減少災害風險管理局公布，失聯人數已升至977人。中國官方早前公布災害造成3人遇難、558人失聯，目前暫未更新數字。

《經濟通通訊社28日專訊》