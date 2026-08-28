標普確認中國主權信用評級A+，財政部：有能力持續鞏固良好發展態勢

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標普今日確認中國主權信用評級為「A+」，並表示預計未來一至兩年內，中國經濟增速將保持在4%或以上。標普表示，評級展望仍為「穩定」，認為中國將提供更大力度的財政支持，以維持經濟增長。



標普稱，中國在加強供應鏈、技術能力和製造業實力方面取得了「顯著進展」，使其經濟在面臨中美貿易緊張局勢和伊朗戰爭等全球不確定性時仍能保持韌性。不過，標普也指出內需疲軟問題，理由是房地產行業持續低迷以及消費支出不振。



*中國長期向好基本面沒變，有能力保持穩健可靠信用*



中國財政部今日表示，對標普維持中國主權信用評級「A+」、展望「穩定」的決定表示歡迎。該結果充分肯定中國宏觀經濟韌性、財政運行穩健性和風險防控有效性，體現了國際市場對中國高質量發展前景的信心。



財政部指出，上半年中國經濟運行總體平穩，發展韌性持續彰顯，產業結構不斷優化，內需潛力穩步釋放，重點領域保障有力，新動能日益「挑大梁」，中國經濟實現了質的有效提升和量的合理增長。近期，IMF上調2026年中國經濟增長預期至4.6%，再次印證國際社會對中國經濟發展潛力的積極判斷。



下半年，中國政府將繼續實施更加積極有為的宏觀政策，以更大力度落實財政金融協同促內需一攬子政策，增強政策前瞻性、針對性、協同性，持續放大「組合拳」效應。將統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，加快發展新質生產力，切實保障和改善民生，努力實現全年經濟社會發展目標，為「十五五」良好開局打下堅實基礎。



總體來看，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的基本面沒有改變。有信心、有能力持續鞏固良好發展態勢，保持穩健可靠的國家信用，持續獲得國際市場認可。

《經濟通通訊社28日專訊》