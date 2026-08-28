《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.08%，農業、地產股衝高

滬深股市升跌不一，滬綜指半日升0.08%報3959.64點，深成指跌0.14%，創業板指軟0.32%。兩市上午成交額14233億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交升716億元或5.3%。



從板塊來看，農業股再度活躍，萬向德農(滬:600371)、敦煌種業(滬:600354)漲停。消息面上，芝加哥小麥期貨價格延續漲勢，升至三年來最高水平。匯豐指出，農業供應鏈正面臨多重衝擊，包括中東衝突的影響、近期區域戰爭的升級，以及極端天氣事件--如北半球熱浪和日益加劇的厄爾尼諾現象。



另外，地產指數上午升1.7%，領漲行業板塊。香江控股(滬:600162)升停，萬科A(深:000002)升1.9%。萬科上半年淨虧同比擴至149.5億元、營收降逾三成，不過今年至今到期公開債已全獲展期。



下跌方面，醫藥股全面走低，芯片半導體亦頹。美國政府據報正考慮對半導體實施新一輪的全面性關稅，適用範圍可能擴大至手提電腦、遊戲主機及數據中心伺服器等各類搭載芯片的科技產品。

《經濟通通訊社28日專訊》