《Ａ股行情》滬綜指午後升轉跌0.02%，半導體及醫藥板塊領跌

A股市場午後疲弱，滬綜指升轉跌0.02%，報3955.82點，滬深300指數跌0.35%，深成指軟0.58%，創業板指挫1.11%。上海B股升0.4%，深圳B股跌0.55%。半導體及醫藥板塊領跌，石油、旅遊股逆市升。
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/08/2026 13:38
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