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AH股新聞

28/08/2026 14:36

《Ａ股焦點》中國鋁業AH齊升，上半年淨利潤增近七成，中期分紅逾47億元

　　8月27日晚間，中國鋁業(02600)(滬:601600)發布2026年半年度報告。公司上半年實現營業收入1254.13億元（人民幣．下同），同比增長7.74%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為118.71億元，同比增長67.91%，並創下歷史同期最好水平。扣除非經常性損益後的淨利潤為116.5億元，同比增長67.84%。從季度表現來看，公司第二季度實現淨利潤63.44億元，較第一季度的55.27億元環比增長14.78%。

　　中國鋁業A股現升1.87%，報9.83元；H股升3.07%。

　　對於業績增長的原因，中國鋁業表示，主要受原鋁銷售價格提升增利、氧化鋁銷售價格下降減利，以及壓降成本增利等因素共同影響。

　　中國鋁業同日披露2026年中期利潤分配方案，擬向全體股東每10股派發現金紅利2.76元（含稅），每股派息0.276元（含稅），總計派息金額約47.35億元（含稅），約佔上半年歸屬於上市公司股東淨利潤的39.88%。這一中期分紅力度超過公司2025年全年的分紅總額。
《經濟通通訊社28日專訊》

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