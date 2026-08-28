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28/08/2026 17:17

《中國要聞》發改委：抓緊謀劃「六張網」重點項目，推進重點領域價費改革

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國家發改委召開全國投資工作推進會議
▷ 會議要求抓緊謀劃水網/電網/算力網等"六張網"項目
▷ 推進價費改革並支持民企參與基礎設施REITs發行

　　國家發展改革委今日聯合有關部門召開全國投資工作推進會議。會議強調，各地方和有關部門要不折不扣落實好黨中央和國務院決策部署，認真抓好穩投資各項工作。一是加大對「兩重」(國家重大戰略實施和重點領域安全能力)建設和中央預算內投資項目的調度督促力度，加快地方政府專項債券發行使用，抓緊投放新型政策性金融工具資金，嚴格執行資金監管，保障資金及時支付。

　　二是加快推進「十五五」規劃重大工程項目實施，盡快形成實物工作量。三是系統推進「六張網」規劃建設，抓緊謀劃一批重點項目，多渠道籌措項目建設資金，建立健全協調機制，確保「六張網」(水網、電網、算力網、新型通信網、城市地下管網、物流網)建設高效有序推進。四是精準高效強化用地、環評等要素支持，針對性加強場景、數據、技術、人才等新型要素保障。

*支持民企參與基礎設施REITs發行*

　　五是扎實推進重點領域價費改革、數據共享、應用場景拓展、標準規範制定、組織模式創新等工作，持續加大「軟建設」工作力度。六是抓緊推出一批吸引民營企業參與的重大項目，支持民營企業參與基礎設施REITs發行、政府和社會資本合作(PPP)新機制項目建設運營，落實支持民營企業發展各項政策，建立健全民營企業問題反饋和協調解決機制，千方百計激發民間投資活力。七是按照「實施一批、前期一批、儲備一批、謀劃一批」的要求，加強項目謀劃儲備，做好項目前期工作。
《經濟通通訊社28日專訊》

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