《打擊貪腐》湖北原省委書記蔣超良受賄逾7.46億元，一審被判死緩

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今日，江蘇省南京市中級人民法院一審公開宣判十四屆全國人大常委會原委員、全國人大農業與農村委員會原副主任委員蔣超良受賄案，對被告人蔣超良以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對追繳在案的蔣超良犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：1995年至2025年，被告人蔣超良利用擔任中國農業銀行綜合計劃部主任，交通銀行黨委書記、董事長，國家開發銀行黨委副書記、副董事長、行長，中國農業銀行黨委書記、董事長，吉林省委副書記、省長，湖北省委書記等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、貸款審批、工程承攬、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣7.46億餘元。



*新冠爆發不久後被免職，曾任多間銀行一把手*



公開資料顯示，蔣超良生於1957年8月，1981年大學畢業後進入中國農業銀行工作，並於1995年升至農業銀行國際業務部總經理。1996年4月，他轉任中國人行銀行司副司長，此後陸續擔任人行深圳特區分行行長、廣州分行行長、行長助理兼辦公廳主任等職務。



2002年9月，蔣超良轉戰地方，出任湖北省副省長，但任職不足兩年，又在2004年5月調任交通銀行董事長。2008年9月，他轉任國家開發銀行行長；2011年11月出任農業銀行董事長。



2014年10月，蔣超良仕途再升一步，出任吉林省省長，躋身正部級官員；2016年10月，他出任湖北省委書記，並在2020年2月，新冠疫情爆發不久後，被免去省委書記職務。



2023年3月，他出任第十四屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員。他曾是第十八屆中央候補委員，第十九屆中央委員。



2018年中國人行行長換屆。彼時，蔣超良曾是人行行長的熱門人選，但該職務最終由學者出身的易綱接棒。

《經濟通通訊社28日專訊》