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AH股新聞

28/08/2026 08:44

【內房困局】萬科(02202)中期虧損擴至近150億人幣不派息，資產淨值近穿千億水平

　　萬科企業(02202)(深:000002)公布，截至6月30日止中期虧損149.5億元（人民幣．下同），比去年同期虧損119億元擴大，每股虧損1.25元，不派中期股息。

　　期內收入701.7億元，跌33.4%，毛利16億元，跌69%。

*逾半負債將於一年內到期*

　　截至6月，萬科有息負債合計3512.6億元，佔總資產比例為36.6%，在有息負債中，一年內到期的有息負債1788.6億元，佔比為50.9%，而淨負債率135.4%，較去年底提高11.9個百分點。而由於持續虧損，集團資產淨值已經跌至1021.81億元，逼近千億邊緣。

　　該集團指，今年以來大股東深鐵集團累計提供約45.2億元股東借款。截至昨日，該集團已有10只公開債券通過部分兌付、配套展期的方式完成風險緩釋，涉及本金合計約181億元。

　　另外，該集團指，自3月1日至7月31日，集團及控股子公司累計新增尚未披露及尚未結案的訴訟、仲裁事項，涉案金額合計約120.41億元，佔淨資產值的10.3%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社28日專訊》

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