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AH股新聞

28/08/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(27日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瀾起科技(688008)2119.45
生益科技(600183)2007.76
中國巨石(600176)1987.84
兆易創新(603986)1740.15
紫金礦業(601899)1557.47
亨通光電(600487)1530.42
寒武紀(688256)1312.90
工業富聯(601138)1303.58
海光信息(688041)1165.53
中天科技(600522)1141.68
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4702.02
新易盛(300502)2777.59
寧德時代(300750)2714.39
陽光電源(300274)2095.63
東山精密(002384)1407.03
濰柴動力(000338)1394.80
天孚通信(300394)1300.00
滬電股份(002463)1162.03
北方華創(002371)1084.44
立訊精密(002475)1030.29

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》

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