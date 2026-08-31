《鍾之日記》比亞迪績後疲，內房集體捱沽

8月31日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



市場對美聯儲加息預期升溫，美股上周五（28日）收低，亞洲股市早盤普遍受壓，港股低開低走。內地雖然祭出新的樓市措施，可惜提振效果難以持續，內房股集體捱沽。恒指盤中最多跌近300點，最終全日跌17點，收報25566，主板成交逾3148億元。



*滬指升0.86%本月漲逾4%，機器人、農業股焦點*



滬深股市集體收漲，滬綜指單日升0.86%報3986.30點，深成指揚0.44%，創業板升0.42%；三大指數按月全面錄升，其中滬指本月漲4.02%，創業板指繼7月大跌23%後，本月反彈2.83%。成交額方面，今日兩市交易額約2.13萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微增293億元或1.4%，全月來看，市場交投活躍度有所下滑，共有4個交易日滬深兩市成交額不足2萬億。



板塊方面，今日傳媒娛樂、短劇、AIGC概念升幅領先，主要是內地首部AIGC長劇《後西遊記》今晚登陸湖南衛視電視劇黃金時段，是內地影視上首部在衛視黃金時段播出的AI長劇。房地產板塊先升後跌，指數挫1.7%；人行等多部門上周五推出一系列樓市新政，覆蓋房地產開發貸款、個人住房貸款、商品住房現樓銷售等關鍵環節。惟高盛認為有關舉措對住房需求的提振作用有限。



本月投資熱點一度集中在「人形機器人第一股」宇樹科技(滬:688836)身上，該股科創板首秀收盤價較發行價漲460%；市場憧憬宇樹復刻長鑫科技(滬:688825)上市神話，可惜宇樹上市5日後股價已高位回落近半。隨後在超強厄爾尼諾風險威脅下，農業股搶奪視線，種植股月底強勢，摩通警告全球食品價格可能在2027年上半年上漲5%。



*內房股高開低走，潤地、中海外領跌*



內地上周五推出新一輪房地產支持政策，多部門同日密集落地8份相關文件，措施包括將個人住房貸款期限延長至最長40年、借款人全部債務支出佔收入比例上限由55%升至60%，並推動現房銷售和延後貸款發放時點，以確保購房人「能拿房、再還貸」。



受惠新政刺激，內房股普遍高開，惟升勢隨後迅速收窄並轉跌。其中，華潤置地(01109)重挫9.4%，收報30.06元；中國海外發展(00688)挫9.3%，報12.53元，兩者分列今日表現最差及次差藍籌。中國金茂(00817)大跌近16%，越秀地產(00123)跌超13%，融創中國(01918)也削一成，龍湖(00960)則跌逾7%。



新政中最受市場關注的措施，是大幅放寬個人住房貸款年期，給予借貸雙方更大的資金調度彈性。據上海易居房地產研究院副院長嚴躍進測算，若以貸款本金100萬元人民幣、年利率3%、等額本息還款計算，月供由30年期延長至40年後，每月還款額將直接減少635.02元人民幣，降幅約15%。



不過，高盛集團表示，上述政策對住房需求的提振作用可能有限。經濟學家閃輝在研報中寫道，延長貸款期限雖能降低月供，但會增加總利息支出。她指出，此舉或許有助於緩解流動性受限購房者的壓力，但房價預期仍然疲弱，未來收入前景存在不確定性，且房貸利率相對於租金收益依然偏高。



另外，個別龍頭房企業績亦為板塊帶來壓力。潤地中期股東應佔溢利98.42億元人民幣，同比跌17.2%；營業額減少28.5%至678.69億元人民幣。中海外上半年股東應佔核心溢利也下跌9.7%。越秀地產上半年股東應佔盈利大跌93.6%，核心淨利潤下降94.6%，收入則跌23%。



*比亞迪績後曾見一個月低，股價跌逾半成*



全球電動車龍頭比亞迪(01211)公布業績，受惠海外業務擴張，集團第二季純利按年增長30%至82億元人民幣，為5個季度以來首次回升，但仍差過市場預期，股價走挫，今日最低見85.5元，逾一個月低，全日挫5.2%，收報87.2元。



比亞迪上周五（28日）公布，截至2026年6月30日止中期純利123.25億元人民幣，同比大跌20.5%；中期營收3448.2億元人民幣，同比降7.1%；毛利跌2.8%至649.89億人民幣，毛利率按年略升0.84個百分點至18.85%。每股基本盈利1.35元人民幣，不派中期息。減去首季計算，比亞迪次季純利約82億人民幣，按年增30%。



報告期內新能源汽車總銷量達181萬輛，新能源汽車出口按年增67.8%至79.2萬輛。其中，汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約2753.4億元人民幣，佔比79.9%，按年降9%；電子及其他產品業務的收入約694.1億元人民幣，按年增約1%。



比亞迪表示，上半年，中國汽車產業進入「內冷外熱，舊退新進」的深層調整和分化。內需承壓疊加「兩新」政策切換調整、新能源購置稅退坡等多重影響，居民汽車消費意願偏謹慎。此外，新品牌及新車型爭奪市場份額、大宗商品、原材料、芯片等價格持續上漲都對利潤帶來挑戰。



不過，依然有大行堅定看好。美銀證券將比亞迪目標價由123元上調至124元，維持「買入」評級。該行表示，計入第二季業績後，因下調銷量預測，將2026至2028年收入預測下調3%至6%，但上調毛利率預測以反映出口及高端品牌貢獻增加，並將2026至2028年每股盈利預測上調0.5%至1.1%。



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