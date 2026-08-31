【ＡＩ】工信部：培育人工智能應用服務商，目標2027年達3000家

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工業和信息化部辦公廳今日發布關於開展人工智能應用服務商培育專項行動的通知，要求建立服務商資源池，提升服務商的技術創新、集成交付、安全合規能力，加快人工智能在各行業的規模化應用。



通知提出，到2026年底，全國服務商資源池內服務商數量突破2000家；到2027年底，全國服務商資源池內服務商數量不少於3000家，形成全要素協同、全鏈條貫通、全場景覆蓋的人工智能應用服務生態。



*組建AI應用服務團，打造一體化解決方案*



工信部要求各地摸排本地人工智能應用服務商，建立服務商資源池。到2027年底，下轄國家人工智能產業創新應用先導區的省份，本地區服務商資源池內企業數量應不少於100家。工信部將匯總各地區服務商資源池信息，依據相關標準形成全國服務商資源池，並適時進行發布。



其次，通知指出要提升服務供給水平。支持服務商牽頭組建牽頭組建模數共振、算電協同等類型的「人工智能應用服務團」，聯合上下游單位打造一體化解決方案。各地原則上須報送不少於10個服務團，每個服務團由1家服務商牽頭，並至少有2家上下游單位參與。



*鼓勵採購大模型及智能體服務*



通知並提出，推動規模化應用，引導服務商針對高頻、剛需、可複用的業務，推出模塊化、標準化解決方案產品包。地方可通過開放真實場景、推動服務商的技術研發和成果轉化；探索首購首用及風險補償等安排，加大對大模型、智能體及Token等AI服務的採購力度。



此外，通知明確支持服務商加強與國家算力網絡樞紐節點、國家算力互聯互通節點、中國算力平台等對接，用好「算力券」等政策工具，降低算力成本。依托「模數共振」「工業數據築基」等行動形成的場景、數據、模型、智能體等成果，向服務商開放調用接口或提供試用通道。同時，鼓勵高校、職業院校與龍頭服務商共建實訓基地，並鼓勵服務商搭建前線部署工程師(FDE)團隊，扎根用戶現場，保障場景落地。

《經濟通通訊社31日專訊》