《中國要聞》習近平抵比什凱克出席2026年上海合作組織峰會

據《新華社》報道，當地時間8月30日下午，中國國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，應吉爾吉斯總統扎帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯進行國事訪問。此外，據俄羅斯媒體報道，習近平和俄羅斯總統普京將於周一（31日）會面，討論發展雙邊合作以及「最重要的國際問題」。



8月30日下午，習近平和夫人彭麗媛抵達比什凱克瑪納斯國際機場時，扎帕羅夫總統夫婦熱情迎接。扎帕羅夫向彭麗媛獻花。禮兵分列紅毯兩側致敬。兩國元首夫婦共同欣賞當地傳統樂器彈唱表演和獵鷹、獵犬、傳統武士方陣、馬隊、氈房等文化展示。



習近平發表書面講話，代表中國政府和中國人民，向扎帕羅夫總統和吉爾吉斯人民致以誠摯問候和良好祝願。習近平指出，訪問期間，將同扎帕羅夫總統就中吉關係、兩國各領域合作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，為構建中吉命運共同體擘畫新藍圖。習近平稱期待出席上海合作組織比什凱克峰會，同各方一道推動上海合作組織不斷實現新發展。



*俄媒：習近平普京周一會面*



另外，俄羅斯總統助理烏沙科夫8月28日表示，俄羅斯總統普京將在8月31日至9月1日赴吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會。俄羅斯國際文傳電訊社報道稱，習近平和普京將於8月31日會面，討論發展雙邊合作以及「最重要的國際問題」。目前中方暫未正式公布相關會面細節。

《經濟通通訊社31日專訊》