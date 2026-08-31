《Ａ股行情》滬綜指低開0.65%，多部門推樓市新政

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內地多部門推出一系列措施，加大對購房者和房地產開發商的信貸支持。分析認為，此輪政策意味著房地產發展新模式走向制度落地，對於穩定市場信心或有一定積極作用。滬深股市今早低開，滬綜指低開0.65%，報3926.53點，深成指低開1.35%，創業板指低開1.68%；房地產、農牧股開盤造好，有色金屬股走低。



中國房地產制度迎來重大調整。住建部、自然資源部及金融監管總局8月28日聯合發布《關於完善商品住房銷售制度的通知》，明確新出讓土地的商品住房項目及尚未取得建設工程規劃許可證的項目，優先選擇現房銷售；已取得規劃許可證的項目，則鼓勵採用現房銷售。這代表房地產長期以預售為主的銷售模式，正逐步轉向現房與預售並行、現房銷售優先的新階段。



同日，人行與金融監管總局發布《關於改革完善房地產信貸管理，推動加快構建房地產發展新模式的意見》，政策將個人住房貸款最長期限由30年延長至40年，藉此提高借貸雙方在房貸安排上的彈性，並合理提升貸款人的貸款能力。



個股方面，關注全球電動車龍頭關注比亞迪(深:002594)業績，公司上半年營收3448.15億元(人民幣．下同)，按年減7.13%；歸屬股東淨利123.25億元，年減20.54%；扣除非經常性損益後淨利123.73億元，年減9.02%。比亞迪第二季度淨利同比增30%至82億元，為五個季度以來首次增長。該股今早輕微低開0.8%，報91.56元。



另人行今日進行50億元7天期逆回購，利率持平1.4%。同日，人行開展4470億元隔夜逆回購操作。公開市場有6730億億元逆回購到期，全口徑計，即今日淨回籠2210億元。

《經濟通通訊社31日專訊》