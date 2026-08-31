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AH股新聞

31/08/2026 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.2%，銀行、傳媒娛樂板塊逆勢走強

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指半日跌0.2%，報3944.46點
▷ 銀行、傳媒娛樂板塊逆勢上漲
▷ 兩市成交額縮量7.9%

　　滬深股市早間低開震盪，三大指數集體調整。滬綜指半日收跌0.2%，報3944.46點，深成指跌1%，創業板指跌1.29%。兩市上午成交額13112億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量1121億元或7.9%。

　　從板塊來看，短劇遊戲、傳媒娛樂逆勢大漲，芒果超媒(深:300413)、博納影業(深:001330)漲停，中文在線(深:300364)揚超13%。銀行股集體走強，中國銀行(滬:601988)漲超4%，半日收盤價續創年內新高。8月28日，六大行發布2026年中期業績，合計實現營業收入超2萬億元，歸母淨利潤合計約7126億元；營收增速在4%至11%之間，淨利潤增速在4%至6%之間，是2022年以來六大行首次集體實現營收淨利雙增長。

　　房地產板塊大幅高開，多隻個股開盤漲停，其後板塊指數持續走低，由升轉跌。人民銀行和國家金融監督管理總局8月28日發布改革完善房地產信貸管理意見，但高盛認為政策對住房需求的提振作用有限。經濟學家閃輝指出，延長貸款期限雖能降低月供，但會增加總利息支出。

　　下跌方面，貴金屬重挫，白銀有色(滬:601212)跌停，赤峰黃金(滬:600988)跌8.3%；美聯儲主席沃什在傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會發表講話，警告通脹仍然過高，暗示有可能需要加息，隨後金價跳水。此外，醫藥板塊走低，漢森製藥(深:002412)、百花醫藥(滬:600721)跌停。
《經濟通通訊社31日專訊》

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