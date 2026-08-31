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31/08/2026 13:36

《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升0.26%，深成指創業板仍軟

　　滬綜指午後跌轉升0.26%，報3962.52點，滬深300指數跌0.28%，深成指及創業板分別跌0.29%及0.41%。上海B股漲1.33%，深圳B股跌0.8%。AI方向走強，醫藥及有色板塊跌幅居前。
《經濟通通訊社31日專訊》

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