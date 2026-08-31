《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升0.26%，深成指創業板仍軟

滬綜指午後跌轉升0.26%，報3962.52點，滬深300指數跌0.28%，深成指及創業板分別跌0.29%及0.41%。上海B股漲1.33%，深圳B股跌0.8%。AI方向走強，醫藥及有色板塊跌幅居前。

《經濟通通訊社31日專訊》