《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升0.26%，深成指創業板仍軟

滬綜指午後跌轉升0.26%，報3962.52點，滬深300指數跌0.28%，深成指及創業板分別跌0.29%及0.41%。上海B股漲1.33%，深圳B股跌0.8%。AI方向走強，醫藥及有色板塊跌幅居前。
《經濟通通訊社31日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
31/08/2026 13:36
滬綜指午後跌轉升0.26%，報3962.52點，滬深300指數跌0.28%，深成指及創業板分別跌0.29%及0.41%。上海B股漲1.33%，深圳B股跌0.8%。AI方向走強，醫藥及有色板塊跌幅居前。
《經濟通通訊社31日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰31/08/2026 13:58 【中尼救災】習近平：正全力搜尋西藏泥石流失蹤者，已派員助尼泊爾救災
下一篇新聞︰31/08/2026 11:34 《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.2%，銀行、傳媒娛樂板塊逆勢走強
31/08/2026 14:25 字節據報上調「豆包股」價格至17.02美元，員工可用現金換股權
31/08/2026 11:10 《Ａ股焦點》三一重工AH均升5%，上半年淨利、營收雙增長
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N