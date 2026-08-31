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31/08/2026 15:05

《Ａ股行情》滬指收升0.86%本月漲逾4%，機器人第一股上市提振科創板

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指收升0.86%報3986.30點，本月累漲4.02%
▷ 宇樹科技科創板首日收盤價較發行價漲460%
▷ 兩市今日成交額2.13萬億元，較上日增293億元

　　滬深股市集體收漲，滬綜指收升0.86%報3986.30點，深成指揚0.44%，創業板升0.42%；三大指數按月全面錄升，其中滬指本月漲4.02%，創業板指繼7月大跌23%後，本月反彈2.83%。成交額方面，今日兩市交易額約2.13萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日微增293億元或1.4%，全月來看，市場交投活躍度有所下滑，共有4個交易日滬深兩市成交額不足2萬億。

　　板塊方面，今日傳媒娛樂、短劇、AIGC概念升幅領先，主要是內地首部AIGC長劇《後西遊記》今晚登陸湖南衛視電視劇黃金時段，是內地影視上首部在衛視黃金時段播出的AI長劇。該劇還是去年8月「鬆綁」影視創作的「廣電21條」出台後，首部採用「邊審邊播」模式的劇集。房地產板塊則經歷了先升後跌，板塊指數挫1.7%；人行等多部門上周五（28日）推出一系列樓市新政，覆蓋房地產開發貸款、個人住房貸款、商品住房現樓銷售等關鍵環節。惟高盛指出，延長貸款期限雖能降低月供，但會增加總利息支出，有關舉措對住房需求的提振作用可能有限。

　　本月投資熱點一度集中在「人形機器人第一股」宇樹科技(滬:688836)身上，該股科創板首秀高開高走，首日收盤價較發行價漲460%；市場憧憬宇樹復刻長鑫科技(滬:688825)上市神話，可惜宇樹上市5日後股價已高位回落近半。隨後在超強厄爾尼諾風險威脅下，農業股搶奪視線，種植股月底強勢，摩通警告全球食品價格可能在2027年上半年上漲5%。

　　另外，8月官方製造業PMI數據出爐，當月溫和回升至49.8，不過仍為連續第二個月陷於收縮區間。市場料年內有可能看到進一步支持升級，瑞銀證券經濟學認為未必出現924那樣一次性的大幅轉向，更有可能出現的是分階段、漸進式推進的政策寬鬆。

 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004625.09+0.35　
上證指數3986.30+0.8610142.90
深證成指14015.00+0.4411167.40
創業板指3438.68+0.42　
科創501684.39+1.34　
B股指數296.08+1.403.57
深證B指1144.79-0.851.09

《經濟通通訊社31日專訊》

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