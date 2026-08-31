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AH股新聞

31/08/2026 10:15

《Ａ股焦點》滬深銀行板塊升幅靠前，中國銀行A股價創年內新高

　　A股銀行板塊升幅靠前，北京銀行(滬:601169)升逾4%，齊魯銀行(滬:601665)、郵儲銀行(滬:601658)彈超3%，中國銀行(滬:601988)漲近3%，盤中高見6.39元（人民幣．下同），創年內股價新高；渝農商行(滬:601077)、建設銀行(滬:601939)漲近2%。

　　消息面上，人民銀行、金融監管總28日聯合發布相關房地產信貸管理新規，將個人住房貸款期限由最長30年延長至最長不超過40年，具體期限由購房人與商業銀行協商確定。據《財聯社》報道，建設銀行已開始落實相關政策。

　　另外，今年上半年，六大行合計實現營業收入超2萬億元，歸母淨利潤合計約7126億元。從增長速度來看，六大行的營收增速在4%至11%之間，淨利潤增速在4%至6%之間，全部實現正增長，這也是2022年以來六大行首次集體實現營收淨利雙增長。
《經濟通通訊社31日專訊》

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