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AH股新聞

31/08/2026 09:25

【人行操作】人行50億7天逆回購利率平，隔夜逆回購4470億，共收水2210億

　　人民銀行公布，今日進行50億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%。同日，人行開展4470億元隔夜逆回購操作。

　　公開市場今日有6730億億元逆回購到期，全口徑計，即今日淨回籠2210億元。

　　本周人行公開市場有14215億元逆回購到期，其中，周一至周五分別到期6730億元、3860億元、2395億元、1030億元、200億元。
 
《經濟通通訊社31日專訊》

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