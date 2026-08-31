【ＡＩ】AIGC長劇《後西遊記》登陸湖南衛視黃金時段，「邊審邊播」政策同步落地

內地首部AIGC長劇《後西遊記》今晚登陸湖南衛視電視劇黃金時段8點檔，是內地影視上首部在衛視黃金時段播出的AI長劇。該劇還是去年8月「鬆綁」影視創作的「廣電21條」出台後，首部採用「邊審邊播」模式的劇集。全劇首季共30集，全AI製作，由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技術支持；每集40分鐘，每天播1集。在電視首播前，《後西遊記》還率先於今晚6時上線「芒果TV」，讓附費會員搶先看。



*AI能快速因應官方審查和市場反饋調整內容*



A股市場傳媒娛樂板塊今日反應強烈，芒果超媒(深:300413)、歡瑞世紀(深:000892)、中廣天擇(滬:603721)、中文在線(深:300364)等多股漲停。《證券時報》認為，市場如此強烈的反應，核心在於此劇的播出標誌著AI內容首次進入主流電視內容體系。



此前AIGC在影視範疇的應用大多為短片、預告片或網絡短劇，《後西遊記》的誕生和定檔，意味著AIGC不再是實驗室裏的技術Demo，而是一次完整的工業化內容生產實踐。而「邊審邊播」模式落地，意味廣電總局的審查周期從過去的數月壓縮至數周甚至數天，製作方可以根據播出反應實時調整後續內容。AI生成內容可以更快地響應市場反饋。



*AI長片陸續上線，還將進入戲院*



今夏AI長片在內地接連開場：7月，內地首部獲得《網路劇片發行許可證》的AIGC網絡故事片《奇譚：紙刃渡荒墟》上線；8月，《靈魂擺渡》浮生夢系列兩部AI長片在網絡影視平台播出。3套影片時長均超過60分鐘。博納(深:001330)的AI原生科幻動畫電影《三星堆：未來往事》也已拿到「龍標」（電影公映許可證），即將在戲院公映。



騰訊視頻董事長孫忠懷曾在去年12月於公開活動中預判：「未來12個月，將是AI長片湧現的關鍵窗口期。」他認為，AI短期內最直接的價值仍是「降本增效」，中長期在於「提質」，在於讓想象力本身變得可計算。



*AI仿真人劇集製作成本僅為真人劇集十分一*



有行業數據顯示，AI仿真人劇集製作成本僅為傳統真人劇集的十分之一，安徽衛視今年7月22日起晚間近10時播出的AI劇集《桃花潭記》正是如此。該劇總共20集，每集長約10分鐘，收視率曾打入同時段衛視前十，投入產出比例顯著優於傳統劇集。



「燒錢賭爆款」的傳統影視邏輯，或許將逐漸由AI劇集的「低成本、高效率、可隨時調整內容」新模式取代。



市場關注《後西遊記》能否也取得好收視，同時關注芒果TV的AI技術能力持續轉化為可規模化、可商業化、可持續輸出的優質內容。



據介紹，《後西遊記》由芒果TV AIGC創新內容中心製作。芒果TV於今年2月起陸續設立了AIGC創新內容中心、AI產業化中心，並上線AIGC內容創作平台「芒果靈創」。據了解，目前芒果靈創平台已聚合40多種全模態模型與80多項功能，一個帳號即可調用全球頂尖AI能力。

《經濟通通訊社31日專訊》