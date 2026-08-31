藥明康德(02359)提前贖回零息可轉換債券，未償還債券本金近50億人幣

藥明康德(02359)(滬:603259)公布，提前贖回67.8億元人民幣於2027年到期之美元結算零息可轉換債券。提前贖回款金額為未償還債券本金總額49.73億元人民幣。



該集團指，債券持有人可行使債券附帶之轉換權的最後日期為9月14日，而贖回日期為9月27日，該集團已通過相關結算系統向全體債券持有人、受託人及主要代理人發出關於提前贖回所有未償還債券的通知。

《經濟通通訊社31日專訊》