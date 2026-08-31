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AH股新聞

31/08/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(28日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2110.01
生益科技(600183)1943.91
中國巨石(600176)1936.14
工業富聯(601138)1555.02
兆易創新(603986)1470.58
亨通光電(600487)1409.88
長飛光纖(601869)1249.59
紫金礦業(601899)1082.31
瀾起科技(688008)1070.69
生益電子(688183)1006.75
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5521.71
寧德時代(300750)4722.26
新易盛(300502)3475.69
思源電氣(002028)1813.17
濰柴動力(000338)1642.94
立訊精密(002475)1430.16
三環集團(300408)1341.92
東山精密(002384)1325.18
深南電路(002916)1197.74
滬電股份(002463)1178.21

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》

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