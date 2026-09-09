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09/09/2026 08:39

《駐京專電》習近平電話祝賀伯納姆就任英國首相：做大中英互利合作蛋糕

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平祝賀伯納姆就任英國首相
▷ 中英將擴大教育、醫療、金融對外開放合作
▷ 伯納姆稱英方堅持一中，願推動雙邊關係恢復至歷史最高水平

　　國家主席習近平8日同英國首相伯納姆通電話，祝賀其就任英國首相。他指出中英是全面戰略夥伴，雖然兩國社會制度和國情不同，但共同利益大於分歧，雙方應當互尊互信、超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕。

*中國將擴大教育、醫療、金融對外開放*

　　《新華社》報道，習近平稱，兩國政府都致力於發展經濟、改善民生，可以優勢互補、相互助力。中國「十五五」時期將進一步擴大教育、醫療、金融對外開放，這些都是兩國合作有潛力的領域。中英都是科技大國，都有豐富的教育、文化、體育等資源，應當保持開放前瞻意識，加強各領域交流合作。希望英方充分保障中國投資者合法權益。中英兩國作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，都支持多邊主義、開放貿易，維護聯合國核心地位，要加強在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等框架內的溝通和協作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

　　伯納姆對此表示贊同，英方願保持對華政策連續性，堅定不移發展英中長期穩定的戰略夥伴關係。英方願同中方開展高層交往，推動兩國各領域合作，加強人文交流，將雙邊關系恢復到歷史最高水平，更好造福兩國人民。英方在台灣問題上的立場沒有改變。在當前動盪複雜的國際變局下，作為安理會常任理事國，英中應推動通過對話解決國際熱點問題，共同應對氣候變化等全球性挑戰，攜手維護世界穩定繁榮。伯納姆讚賞中方高效有力應對西藏吉隆遭受泥石流災害，感謝中方為受影響的英國公民提供協助。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

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