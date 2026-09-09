《駐京專電》李強：城市更新須加強統籌協調，加強信貸支持

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9月8日，國務院以「高質量推進城市更新、促進城市內涵式發展」為主題，進行第二十一次專題學習。



國務院總理李強在主持學習時強調，城市更新是個系統工程，必須加強統籌協調，凝聚強大合力。要加大政府投入力度，加強要素資源保障，統籌用好各類政策性資金，強化財政金融協同，推動重大工程項目建設。要更好發揮市場力量作用，加強信貸支持，完善城市更新基金等金融工具，構建多元化可持續投融資體系。要加快完善政策制度體系，強化法治保障，根據城市更新的實踐需要，適時調整優化規劃、用地、財稅、金融等方面的相關政策、法律法規和標準規範。



中國城市規劃學會理事長楊保軍作講解。國務院副總理丁薛祥、何立峰，國務委員吳政隆作交流發言。



*以「六張網」建設為契機，提高災害多發地設防標準*



李強在聽取講解和交流發言後指出，這些年城市發展加快轉向內涵式發展，城市更新成為現階段城市工作的重要抓手，成為擴大內需、加快動能轉換的重要載體。要準確把握城市更新的實踐內涵，全面落實城市更新各項任務。突出增強防災減災能力，積極防範應對洪澇、火災、地震等各類災害，以「六張網」建設為契機合理提高重要城市和災害多發地區關鍵基礎設施設防標準。突出提高宜居宜業水平，統籌推進住房、小區、社區到城區的更新改造，加快老舊街區廠區轉型升級，積極導入新產業新業態，全面提升城市功能品質和發展活力。突出塑造城市特色風貌，注重發揮城市設計的引領作用，保護好景觀格局、歷史文脈，傳承好城市記憶。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》