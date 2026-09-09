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AH股新聞

09/09/2026 09:03

《駐京專電》北京樓市新政滿月，二手房成交節奏加快

　　北京樓市新政落地已滿整月。《證券時報》報道，近郊北京新盤以價換量趨勢明顯，有項目打出八九折，亦有項目尚未開盤排號量已接近房源總量；二手房成交節奏加快，業主議價空間有所收窄，整體市場回溫態勢明顯。

　　合碩機構統計數據顯示，新政一個月來，北京新房、二手房成交量較新政前一個月分別增長8.5%和2.3%。中原地產研究中心統計顯示，8月北京二手住宅網簽13853套，環比微降1.3%，但同比上漲約4.1%，連續6個月站上1.3萬套「榮枯線」。8月末二手房明顯放量，8月31日單日網簽達852套。

　　受訪業內人士認為，政策對剛需及改善需求的精準撬動效應正逐步釋放。預計「金九銀十」期間北京新房、二手房成交量有望持續恢復，但整體仍將延續分化修復格局。

　　8月初，北京市住建委等部門發布《關於進一步優化調整本市房地產政策的通知》，從優化限購政策、加大公積金支持力度方面支持合理住房需求。措施包括：非京籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限，由2年調減為1年；多子女家庭可額外購買1套，五環外不限套數。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

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