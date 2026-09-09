《駐京專電》服貿會啟幕，香港館設80多場「一對一」對接助企業「借港出海」

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

2026年服貿會於9月9日-13日在北京首鋼園區舉辦。香港貿易發展局連續13屆在服貿會設立「香港館」。香港貿發局華北東北首席代表陳嘉賢介紹，今年「香港館」不僅帶來融合科技與時尚設計的創新展品，更將「服務企業出海」作為核心議題，突出「服務平台」屬性，通過舉辦八場香港專業服務Talk分享會、超過80多場「一對一」合作對接以及「服貿相會．港商赴約」--帶港商走進服貿會等一系列活動，讓更多內地企業看到「香港服務」在護航出海中的關鍵價值，為內地企業借港出海搭建務實平台。



*三大活動展現香港專業服務，護航內地企業出海*



服貿會期間，「香港館」將圍繞企業出海的「棘手問題」舉辦八場「出海Talk」專題分享會，邀請香港相關機構及專業服務代表，就上市融資、法律仲裁、供應鏈布局、國際化人才引進、設計賦能品牌出海、科技企業全球化等情況，結合真實案例介紹香港專業服務助力出海的實操指南。



現場「一對一」對接環節則是「香港館」首次增設，前期通過問卷了解企業出海需求，為來自北京以及其他地區有意向出海企業，現場安排與香港金融、法律、會計、顧問、供應鏈，以及設計和品牌推廣等公司進行一對一洽談，吸引更多內地企業利用香港專業服務，穩健出海。



「香港館」現場還首設「出海全球通」AI大使互動站，結合人工智能技術與專業顧問服務，為有意開拓國際市場的企業提供一站式「出海」支持。參觀者只需語音輸入問題，AI大使即可隨時切換普通話、粵語、英文，解答有關市場拓展、政策法規、融資支持及專業服務配對等關於出海的問題。



陳嘉賢在致辭中表示，國家《十五五》規劃明確支持香港深度參與高質量共建「一帶一路」，發揮專業服務優勢，協助企業「走出去」。伴隨內地產業轉型升級、全球市場格局加速重組，越來越多企業已將「出海」從「選擇題」轉變為長遠發展的「必答題」。因此，本屆服貿會「香港館」以「香港服務．護航出海」為重點，舉辦集諮詢服務、專業分享、供需對接於一體的出海服務活動。



*「出海專班」已助逾200內地企業出海「打頭陣」*



香港駐京辦副主任袁嘉諾在致辭中表示，香港特區政府於去年底成立內地企業出海專班，聚焦香港國際化專業服務優勢，精準賦能內地企業「借港出海、開拓全球」。出海專班已協助超過200間內地出海企業到香港設立或擴展業務，協助它們利用香港作為起航出海的首站。與此同時，香港律政司亦發布了兩輯出海成功案例實錄，收錄逾200個橫跨法律、會計、金融及商業詻詢四大領域的實際案例，地域遍及東南亞、中亞、中東、歐洲及非洲等地，為企業提供切實可行的參考借鑑。



中國香港商會會長楊莉珊則在致辭中表示，期待通過服貿會平台，推動北京乃至全國與香港工商界深化對接，從而讓香港的專業服務優勢更好賦能實體經濟，幫助更多企業用好香港這一國際化通道，把國內市場優勢轉化為全球競爭優勢。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》