《港滬深通》港股總市值46.8萬億元，滬深97.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(8日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2459
|306
|1701
|41
|2899
|38
|H股總數
(隻)
|513
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1061
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17338
|307
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|467291
|741
|528718
|1131
|443572
|373
|流通市值
(億元)
|-
|-
|508519
|755
|378123
|372
|平均PE
(倍)
|12.76
|29.39
|14.02
|11.72
|30.38
|9.64
|成交
百萬元
|206285
|1514922
|1045682
《經濟通通訊社9日專訊》
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