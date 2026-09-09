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AH股新聞

09/09/2026 08:14

《港滬深通》港股總市值46.8萬億元，滬深97.4萬億人民幣

　　根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(8日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

 香港交易所上海交易所深圳交易所
 主板創業板A股B股A股B股
上市公司
(家)		2459306170141289938
H股總數
(隻)		51316----
上市非H股內
地企業(隻)		106157----
上市證券
(隻)		17338307----
總市值
(億元)		4672917415287181131443572373
流通市值
(億元)		--508519755378123372
平均PE
(倍)		12.7629.3914.0211.7230.389.64
成交
百萬元		206285　　　15149221045682
註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社9日專訊》

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