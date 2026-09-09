《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平電話祝賀伯納姆就任英國首相

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同英國首相伯納姆通電話

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9月8日晚，國家主席習近平應約同英國首相伯納姆通電話。習近平祝賀伯納姆就任英國首相，指出中英是全面戰略夥伴，雖然兩國社會制度和國情不同，但共同利益大於分歧，雙方應當互尊互信、超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕。兩國政府都致力於發展經濟、改善民生，可以優勢互補、相互助力。



投保機構獨董提名邁向常態化夯實公司治理根基

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敦煌種業、陽光電源、奧瑞金、格林美……9月以來，中證中小投資者服務中心有限責任公司公開提名多家上市公司獨立董事並征集投資者表決權。投服中心公開提名獨立董事正朝著常態化、制度化方向邁進，從源頭促進獨立董事更好履職，提升上市公司治理水平。



前8月貨物貿易進出口總值同比增長17.6%

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9月8日，海關總署發布的數據顯示，前8個月國貨物貿易進出口總值34.78萬億元（人民幣．下同），同比增長17.6%。8月份，中國貨物貿易進出口總值4.65萬億元，同比增長19.8%。





《上海證券報》



習近平同英國首相伯納姆通電話

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9月8日晚，國家主席習近平應約同英國首相伯納姆通電話。



前8個月外貿增長17.6%，中國進出口連續4個月保持兩位數增長

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海關總署9月8日發布數據顯示，今年前8個月，中國貨物貿易進出口總值34.78萬億元，同比增速繼續上行至17.6%，較前7個月加快0.3個百分點。其中，出口20.17萬億元，同比增長14.6%；進口14.61萬億元，同比增長22%。



滬深港交易所將持續優化互聯互通機制，進一步連接中國資產與全球資金

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內地和香港資本市場稟賦各異、優勢互補。內地市場產業基礎完備，科技創新企業不斷湧現，投資者群體龐大；港股市場國際化程度高，金融體系健全，全球資本匯聚。9月8日，在2026年香港交易所中國機遇論壇上，滬深港三大交易所相關負責人表示，將持續優化互聯互通機制。





《證券時報》



習近平同英國首相伯納姆通電話

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9月8日晚，國家主席習近平應約同英國首相伯納姆通電話。



李強主持國務院專題學習高質量推進城市更新

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9月8日，國務院以「高質量推進城市更新、促進城市內涵式發展」為主題，進行第二十一次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於城市更新工作的重要指示精神和黨中央有關決策部署，建立可持續的城市更新模式，促進城市結構優化、功能完善、文脈賡續、品質提升，以城市高質量發展更好滿足人民美好生活需要。



前八月中國進出口均呈兩位數增長多元市場加速發展

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9月8日，海關總署發布的最新數據顯示，今年前8個月，中國貨物貿易進出口總值為34.78萬億元人民幣，同比增長17.6%。其中，出口、進口均呈兩位數增長，前8個月的累計增速分別為14.6%和22%。出口、進口增速已連續4個月雙雙保持兩位數增長，單從8月份看，出口2.73萬億元，增長18.6%；進口1.92萬億元，增長21.7%。