《神州經脈》CPI、PPI勝預期，人幣逾四年高，社保基金或可參與債券南向通

滬綜指三連漲，今日（9日）小幅收升0.28%報3951.51點，深成指收高0.15%，創業板指跌0.14%。滬深兩市全日成交額錄得1.86萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日再減1048億元或5%。今日煤炭股領漲，板塊收升2.8%，雲煤能源(滬:600792)、鄭州煤電(滬:600121)升停。中東局勢升級，油股亦升。另培育鑽石領漲概念板，收高逾3%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7079，較上個交易日4時30分收盤價升29點子，創2022年7月11日以來逾四年新高，全日在6.7067至6.7099之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7769，較上個交易日升35點子，兩連升，創2023年2月8日以來三年七個月新高，較市場預測偏弱約730點。



*今日新聞精選*



1. 中共中央總書記、國家主席習近平今日就朝鮮國慶78周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩致賀電。央視新聞報道，習近平強調，維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針，「我願同總書記同志一道努力，繼續加強對兩黨兩國關係的戰略引領，攜手推動各自黨和國家事業發展，持續增進兩國人民福祉和友誼，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻」。



2. 國家統計局公布，2026年8月份，全國居民消費價格同比上漲0.8%，符合市場預期，增幅比7月擴大0.3個百分點。全國工業生產者出廠價格同比上漲3.8%，增幅優於預期的3.6%，比7月擴大0.3個百分點；環比上漲0.4%，結束連續兩個月跌勢。分析人士指出，漲幅集中在部分能源和AI相關行業，改善的廣度不足；不過，此輪通脹反彈為政策操作打開了新的空間，政府無需急於降息，可繼續推進供給側改革。



3. 據彭博社援引知情人士報道，中國計劃允許其規模約3.8萬億元（5680億美元）的全國社會保障基金，透過與內地與香港互聯互通機制下的「債券南向通」購買離岸債券，以提振香港的人民幣資產需求。此舉無需向中國監管機構申請境外投資額度，這將有助於簡化社保基金的投資操作，並為其提供進入香港債券市場的新渠道。知情人士並透露，全國社保基金理事會正制定計劃，擬通過外部資產管理公司進行點心債投資。



4. 彭博社引述知情人士透露，中國證監會對一批所謂強制可轉換債券不予備案。此舉給大型房企避免進入清算程序的安排投下不確定性陰影。據悉，這種債轉股工具是房地產開發商與境外投資者進行重組談判的關鍵部分。碧桂園(02007)已發行了計劃中130億美元離岸強制可轉債的一部分，知情人士說，該公司幾周前被告知，中證監不予受理其備案申請。



5. 據The Information引述知情人士報道，因行業龍頭宇樹科技(滬:688836)上市後股價劇烈波動，中國監管機構正在收緊對尋求上市的人形機器人初創企業的審批要求。知情人士透露，中國證監會近期向部分銀行和投資公司發出非正式的窗口指導，表示將提高人形機器人企業IPO的審批門檻。相關企業必須證明擁有持續性收入、虧損持續收窄或已實現真正意義上的技術創新，其上市申請才可能會獲得考慮。



6. DeepSeek在其官網表示，計劃於北京時間2026年9月10日前後正式發布V4.1 Flash模型。經內部、外部多方測試，V4.1 Flash在性能、費用、速度、總用時等各項指標上已全面超越V4 Pro。在V4.1 Flash正式上線之後、V4.1 Pro上線之前，DeepSeek將對V4 Pro的請求全部路由到V4.1 Flash，並按V4.1 Flash單價計費，讓用戶在過渡期能夠以更低成本享受到更優性能。



7. 2026年服貿會於9月9日-13日在北京首鋼園區舉辦。香港貿易發展局連續13屆在服貿會設立「香港館」。香港貿發局華北東北首席代表陳嘉賢介紹，今年「香港館」不僅帶來融合科技與時尚設計的創新展品，更將「服務企業出海」作為核心議題，突出「服務平台」屬性，舉辦八場香港專業服務Talk分享會、超過80多場「一對一」合作對接以及帶港商走進服貿會等一系列活動。



8. 據《羊城晚報》報道，2026廣東金秋文旅消費季暨文旅產業招商推介會將於周五（11日）啟幕。廣東省文化和旅遊廳將面向境內外來粵遊客與廣東本地居民，發放總額3000萬元的文旅消費補貼，活動持續至10月31日，覆蓋中秋、國慶兩大旅遊檔期。本次補貼設置線上、線下兩大專場，單筆最高優惠500元，適用產品涵蓋酒店民宿、景區門票、旅遊線路等。