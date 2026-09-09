《鍾之日記》內房重創，醫藥承壓

9月9日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股三大指數周二（8日）全線下跌，市場憂慮中東戰事升級推高能源價格，布蘭特油價突破100美元關口。港股連跌兩日後今早輕微高開，然後迅速倒跌，一度跌穿100天線，直到內地公布8月通脹數據回升，大市逐漸回穩。不過，恒指全日仍跌42點或0.17%，收報25274，連跌三個交易日累挫1.47%，今日主板成交僅2049億元。



*滬綜指收升0.28%三連漲，8月通脹數據反彈*



中國8月消費者物價(CPI)漲幅超預期，工業生產者出廠價格(PPI)通脹亦加速上行。滬綜指三連漲，今日小幅收升0.28%報3951.51點，深成指收高0.15%，創業板指跌0.14%。滬深兩市全日成交額錄得1.86萬億元人民幣，較上一個交易日再減1048億元人民幣或5%。



受國際大宗商品價格上漲及食品價格季節性走高帶動，內地8月CPI和PPI環比均由跌轉升（雙雙升0.4%），同比漲幅亦有所擴大（CPI漲0.8%、PPI漲3.8%）。不過，價格上漲動能仍主要集中在煤炭、有色金屬等上游行業，下游消費品及汽車製造等行業表現依然偏弱。



今日煤炭股領漲，板塊收升2.8%，雲煤能源(滬:600792)、鄭州煤電(滬:600121)升停。油股亦升，中東局勢升級，布蘭特原油期貨自7月24日以來首次觸及每桶100美元。另培育鑽石領漲概念板，收高逾3%。



*碧桂園大跌，強制可轉換債傳被拒受理*



中證監據報拒絕受理一批所謂強制可轉換債券的備案申請，包括碧桂園(02007)在內的大型內房企業。遠洋集團(03377)亦正研究發行強制可轉債，作為與一些私人貸款機構進行雙邊重組的一部分，但已被告知中證監不會予以備案。受消息影響，碧桂園股價大跌7%收報0.186元，遠洋亦跌2.2%。



彭博社報道指，此舉給房地產開發商避免進入清算程序的關鍵安排投下不確定性陰影。內房齊跌，融創中國(01918)收低5.7%，中國金茂(00817)挫5.2%，雅居樂(03383)跌4.8%，綠城中國(03900)跌3%。



據悉，這種債轉股工具是房地產開發商與境外投資者進行重組談判的關鍵部分。碧桂園 已發行了計劃中130億美元離岸強制可轉債的一部分，但公司幾周前被告知不獲中證監受理一批強制可轉債的備案申請。原因是公司是一家失信實體，包括違約及違反監管規定等，所以不符合要求。



報道指，強制可轉債允許陷入困境的開發商將債務轉換為證券，這些證券之後可以轉換為股權，從而幫助減輕償付負擔，同時讓債權人有機會從任何可能的資產回收中獲益。中證監拒絕受理發行強制可轉換債券的申請，對於內房而言是一大打擊。



此前，公司發行境外強制可轉債前無須事先獲得中證監批准，只需事後向其備案即可。然而監管這一動向可能會破壞已談成的重組協議，擠壓行業生存空間。



*內地醫保談判收官，醫藥板塊今承壓*



內媒報道，國家醫保局於9月5日至8日，組織開展2026年國家基本醫保藥品目錄現場談判競價，逾百家中外藥企參與，124個目錄外藥品入圍談判競價環節，部分腫瘤、罕見病、慢性病及兒童用藥等重點領域創新藥有望獲納入國家醫保目錄。



商業健康保險創新藥目錄調整亦同步進行，12個藥品進入現場價格協商環節。2026年國家醫保藥品目錄及商保創新藥目錄預計於今年11月公布，並於2027年1月1日起正式實施。



參與本輪醫保目錄談判及商保創新藥目錄價格協商的企業包括雲頂新耀(01952)、三生製藥(01530)、石藥集團(01093)、恒瑞醫藥(01276)、百濟神州(06160)、諾和諾德、輝瑞、禮來、賽諾菲、默沙東等。



市場憂慮部分藥企為爭取納入醫保目錄，或需接受較大幅度降價，短期可能壓縮產品售價及毛利率，醫藥板塊今日承壓。雲頂新耀挫5.5%，收報31.22元；中國生物製藥(01177)挫4%，石藥集團、翰森製藥(03692)跌超3%，百濟神州、三生製藥跌近2%，恒瑞醫藥跌近1%。



大行對醫藥行業中長期前景仍偏正面。滙豐研究指出，自7月1日以來，醫療保健股表現跑贏大市，H股醫療板塊累升21%。與去年市場追逐商務拓展交易動能不同，投資者目光正回歸公司基本面及每股盈利增長。



里昂表示，創新藥板塊正重回以公司基本面及個股超額收益(Alpha)為主導的市場，公司特定基本面，尤其是BD及第三期臨床試驗進展，相對宏觀因素(Beta)的影響力回升。該行歸因分析顯示，基本面對藥業股價走勢的解釋力在2015至2021年達82.7%，2021至2024年降至約32.7%，自2025年以來已回升至逾54%。



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