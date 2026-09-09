TikTok擬將芬蘭數據中心擴容至150兆瓦

據美國媒體《CNBC》報道，TikTok在一份經濟分析報告中披露，集團將從芬蘭新建的數據中心獲得150兆瓦的容量。報告由TikTok和負責建造芬蘭數據中心的Hyperco公司委託編寫，於上周發布。



TikTok去年宣布，將投資10億歐元建造位於芬蘭科沃拉(Kouvola)的數據中心，當時並未透露具體的容量細節。該數據中心是TikTok在歐洲推行的「三葉草計劃」(Project Clover)一部分，項目耗資120億歐元，旨在加強TikTok歐盟用戶的數據安全。公司今年4月表示，將再投資10億歐元，在芬蘭拉赫蒂(Lahti)建造另一個數據中心，同屬於「三葉草計劃」一部分。



報告顯示，該數據中心第一階段建設於2025年9月啟動，將提供50兆瓦的發電容量，預計於2027年完工；此外，第二階段的工程將額外提供100兆瓦的發電容量。TikTok發言人表示，只有在數據中心投入使用後，TikTok才會成為其租戶。一旦投入運營，該數據中心將成為「三葉草計劃」的一部分。



在人工智能熱潮推動下，芬蘭已成為數據中心建設的關鍵選址地點。超大規模雲端服務商和開發商看好芬蘭充足的土地和電力資源。

《經濟通通訊社9日專訊》