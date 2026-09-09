《中國要聞》上海10月起升級生育保障，合規生育醫療費用「無自付」

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為健全生育支持政策體系、打造生育友好型城市，上海市印發《關於進一步提升本市生育醫療費用保障有關政策的通知》，將於10月1日起施行。新政覆蓋產前檢查、住院分娩及異地生育等環節，明確住院分娩政策內費用全額報銷，實現合規生育醫療費用個人「無自付」。



根據新政，正常參加上海職工醫保（含生育保險）的生育婦女，在上海定點醫院產科門急診就醫可直接刷社保卡或醫保電子憑證結算。從建立孕期「大卡」起至產後42天復查，納入生育保險基本醫療保健服務包的42項圍產檢查項目，先使用每人4500元（人民幣．下同）生育醫療費補貼額度；額度用完後，剩餘費用全部由生育保險全額承擔。服務包以外的診療費用，按職工醫保政策正常報銷。



服務包涵蓋門診診查、胎心監護、NT篩查、大排畸彩超、糖耐、甲狀腺功能、B族鏈球菌篩查等全套必備產前檢驗檢查，覆蓋早中晚全孕期基礎保健需求。



參保婦女妊娠滿7個月後（早產除外）至產後42天內，在上海定點醫療機構產科入院，分娩後從產科出院產生的政策內住院費用，如分娩鎮痛、產程管理、陰道分娩、剖宮產等，全部由生育保險支付；妊娠7個月以上流產，視同分娩享受同等報銷標準。因其他病症產生的住院開支，仍按職工醫保相關規定結算。



*保障範圍將擴大至未就業配偶*



新政擴大生育保險受益人群。參加上海市職工基本醫療保險的男職工，其配偶參加上海市城鄉居民醫保且正常享受居民醫保待遇的，生育或流產產生的服務包檢查費、分娩住院費，均可參照女職工標準由生育保險全額報銷，其餘醫療費用通過居民醫保結算。所有參加上海市城鄉居民醫保且正常享受居民醫保待遇的生育婦女，統一參照上述標準享受生育醫療費待遇。



*異地生育跨省同標準保障*



異地生育參保人員在外省市定點醫療機構產生的服務包檢查費、合規分娩住院費，納入上海生育保險報銷範圍。其中，產前檢查費用先在4500元/人補貼額度內列支，額度用完後由基本醫保按規定支付。本市與異地額度合併統計，實現費用應報盡報。



此外，分娩時正常享受基本醫保待遇的參保人，完成產後42天康復檢查後，如果4500元補貼額度仍有結餘，還可申領剩餘補貼資金。

《經濟通通訊社9日專訊》