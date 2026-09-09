【ＡＩ】京東啟動「物理AI加速計劃」，擬5年內採購300萬台機器人

在今日舉行的2026京東全球科技探索者大會上，京東集團(09618)技術委員會主席、京東雲總裁曹鵬宣布啟動「物理AI加速計劃」。



其中，京東雲將在兩年內採集超1000萬小時人類真實場景視頻數據；未來5年，京東將在全國布局80個RoboBase機器人產業基地；京東物流(02618)將在5年內採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬架無人機，推進物流全流程無人化落地。此外，京東物流還將打造機器人維修服務網絡，目前已構建國內8大維修中心等。



據曹鵬介紹，京東雲已與摩爾線程(滬:688795)等合作夥伴打造國產萬卡集群，並規劃建設十萬卡集群，成為中國AI雲領域自主可控的超大規模算力底座，為大規模模型訓練和真實場景應用提供算力支撐。



*「狼族」機器人覆蓋冷鏈揀選、配送及無人機場景*



會上，京東物流新發布五款「狼族」機器人全新產品和技術，包括7×24小時無人藥房自動作業的「母狼」、為冷鏈場景打造的料箱貨到人「智狼」低溫版、全新具身揀選機器人「倉狼」、採用L4級自動駕駛能力的「獨狼」第六代智能配送車Plus版、行業首個支持全無人化運營的物流無人機「飛狼」L05，以及在分揀場景規模化應用落地的具身靈巧臂「異狼」。

《經濟通通訊社9日專訊》