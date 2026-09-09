  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2026 10:52

【ＡＩ】京東啟動「物理AI加速計劃」，擬5年內採購300萬台機器人

　　在今日舉行的2026京東全球科技探索者大會上，京東集團(09618)技術委員會主席、京東雲總裁曹鵬宣布啟動「物理AI加速計劃」。

　　其中，京東雲將在兩年內採集超1000萬小時人類真實場景視頻數據；未來5年，京東將在全國布局80個RoboBase機器人產業基地；京東物流(02618)將在5年內採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬架無人機，推進物流全流程無人化落地。此外，京東物流還將打造機器人維修服務網絡，目前已構建國內8大維修中心等。

　　據曹鵬介紹，京東雲已與摩爾線程(滬:688795)等合作夥伴打造國產萬卡集群，並規劃建設十萬卡集群，成為中國AI雲領域自主可控的超大規模算力底座，為大規模模型訓練和真實場景應用提供算力支撐。

*「狼族」機器人覆蓋冷鏈揀選、配送及無人機場景*

　　會上，京東物流新發布五款「狼族」機器人全新產品和技術，包括7×24小時無人藥房自動作業的「母狼」、為冷鏈場景打造的料箱貨到人「智狼」低溫版、全新具身揀選機器人「倉狼」、採用L4級自動駕駛能力的「獨狼」第六代智能配送車Plus版、行業首個支持全無人化運營的物流無人機「飛狼」L05，以及在分揀場景規模化應用落地的具身靈巧臂「異狼」。
《經濟通通訊社9日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

鋼索上的全球南方：金磚峰會的團結幻象與金融突圍

09/09/2026 18:41

大國博弈

港元定存 | 滙豐3個月新資金減至2.85厘，信銀國際及上商...

08/09/2026 18:23

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰 | 特朗普關稅戰危及加拿大九萬職位，加國全民撐總理卡...

24/08/2026 09:17

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金