《中國要聞》品勝召回兩款充電寶，極端情況下或有起火風險

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據內媒藍鯨新聞報道，老牌手機配件企業品勝自9月8日起召回旗下TP-D114、TP-D133兩款充電寶產品。知情人士透露，此次召回涉及電芯來料、保護電路及生產工藝等多方面問題。在長期充放電循環、高溫環境或受擠壓撞擊等極端使用條件下，極少數產品可能出現過熱、熱灼傷、鼓包等現象，極端情況下甚至存在起火燃燒的安全隱患。



有品勝經銷商表示，召回範圍內產品可獲全額退款，或免費更換同規格合規新品，消費者可自主選擇。目前，品勝已要求全部經銷商及電商平台立即下架涉事批次產品，停止銷售。



界面新聞引述品勝官方旗艦店客服表示，本次召回型號為TP-D114、TP-D133，購買時間為2025年6月至2026年1月之間，呼籲持有上述涉事型號產品的客戶立即停止使用、停止充電；客服所述涉及問題和可能出現的現象與前述知情人士所講一致。



經查閱各大電商平台發現，相關產品目前均已在官方旗艦店下架，但部分經銷商店舖還在銷售。另據某品勝內部人員稱，此次還涉及部分產品臨時暫停3C認證，預計會在1周左右恢復。



值得一提的是，此次被召回的TP-D133型號此前曾被查出安全問題。《南方都市報》報道指出，在浙江省市場監督管理局公布的（浙市監通〔2026〕2號）2025年度省級產品質量監督抽查情況中，該型號移動電源就被檢出「熱灼傷（接觸溫度限值）」項目不合格。

《經濟通通訊社9日專訊》