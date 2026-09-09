【互聯互通】內地據報擬允許社保基金經「債券南向通」購買離岸債券

據彭博社援引知情人士報道，中國計劃允許其規模約3.8萬億元人民幣（5680億美元）的全國社會保障基金，透過與內地與香港互聯互通機制下的「債券南向通」購買離岸債券，以提振香港的人民幣資產需求。



知情人士稱，此舉無需向中國監管機構申請境外投資額度，這將有助於簡化社保基金的投資操作，並為其提供進入香港債券市場的新渠道。



*擬藉資管公司投資點心債，促進人民幣全球流通*



知情人士並透露，全國社保基金理事會正制定計劃，擬通過外部資產管理公司進行點心債投資。這是中國支持香港固定收益和外匯市場發展，以及進一步促進人民幣全球流通的舉措之一。由於境內債券市場殖利率徘徊在歷史低點，中國投資者正日益將目光投向境外，以尋求更高的回報。



同時，中國企業仍普遍願意為在離岸市場發債而支付溢價，以吸引更多投資者。例如，國家電網上個月發行了10年期點心債券，票面利率為2.18%，較其隨後一周在境內發行的同期限債券高出約20個基點。



中國人民銀行和全國社保基金理事會尚未對此事作出回應。

《經濟通通訊社9日專訊》