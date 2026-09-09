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AH股新聞

09/09/2026 08:53

【ＡＩ】美國指控中國六大AI開發商「惡意蒸餾」美前沿模型

　　彭博社報道，美國國家安全局、網絡安全和基礎設施安全局以及聯邦調查局聯合發布網絡安全通告稱，中國人工智能企業正在通過大規模、工業化的知識蒸餾行動，對美國人工智能企業模型中的專有功能和能力進行系統性提取。

　　上述機構稱，儘管「蒸餾」被公認為人工智能研究領域一種合法且有用的技術，但中國AI企業正在以工業化規模開展激進、惡意且具有針對性的蒸餾活動，從美國前沿AI模型中提取受到限制的專有功能和能力。

　　通告說，DeepSeek、月之暗面、阿里巴巴(09988)、MiniMax(00100)、StepFun和智譜(02513)至少自2024年底以來，從美國前沿AI模型中提取了數十億個詞元，涉及數百萬次交互/請求，其中包括Claude、GPT、Gemini和Grok的不同版本。

　　上述機構建議美國AI企業實施全面的檢測和緩解措施；檢測異常和惡意的提示詞、帳戶、網絡及行為部署有針對性的響應調整；建立跨機構的情報共享機制；對來自不同模型提供商、雲平台和API聚合商的活動進行關聯分析，以識別分散實施的知識蒸餾行動。
《經濟通通訊社9日專訊》

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