《中國監管》彭博：中證監對碧桂園等開發商強制可轉債不予備案

彭博社引述知情人士透露，中國證監會對一批所謂強制可轉換債券不予備案。此舉給大型房企避免進入清算程序的安排投下不確定性陰影。



據悉，這種債轉股工具是房地產開發商與境外投資者進行重組談判的關鍵部分。碧桂園(02007)已發行了計劃中130億美元離岸強制可轉債的一部分，知情人士說，該公司幾周前被告知，中證監不予受理其備案申請。



知情人士並稱，碧桂園被告知，因為其為失信實體，所以不合要求；而導致失信的原因，從違約到違反監管規定等多種多樣。



此外，遠洋集團(03377)正研究發行強制可轉債，作為與一些私人貸款機構進行雙邊重組的一部分，但已被告知中證監不會予以備案。



報道指，強制可轉債允許陷入困境的開發商將債務轉換為證券，這些證券之後可以轉換為股權，從而幫助減輕償付負擔，同時讓債權人有機會從任何可能的資產回收中獲益。公司發行境外強制可轉債前無須事先獲得中證監批准，只需事後向其備案即可。然而監管這一最新動向可能破壞已談成的重組協議。



中證監、國家發改委、外匯局和遠洋集團均未回應置評請求，碧桂園不予評論。

《經濟通通訊社9日專訊》