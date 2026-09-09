【數據解讀】統計局：受國際市場價格變動等影響，CPI溫和回升

國家統計局公布，2026年8月份，全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.8%，符合市場預期，增幅比7月擴大0.3個百分點。1-8月平均，CPI比上年同期上漲0.9%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，8月份，受國際市場價格變動、食品價格季節性上漲等因素影響，CPI環比由上月下降0.1%轉為上漲0.4%，同比漲幅回升至0.8%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比漲幅回升至1.0%。



*汽油價格由上月降10.7%轉為上漲7.2%*



從環比看，全國CPI由上月下降0.1%轉為上漲0.4%。受國際市場價格變動影響，國內汽油價格由上月下降10.7%轉為上漲7.2%，影響CPI環比上漲約0.21個百分點；黃金飾品價格由上月下降2.6%轉為上漲7.6%，影響CPI環比上漲約0.04個百分點。受算力需求快速增長等因素影響，移動電話機、平板電腦、數據存儲設備價格分別上漲2.3%、2.1%和2.1%，合計拉動CPI上漲約0.03個百分點。



食品價格由上月持平轉為上漲0.4%，影響CPI環比上漲約0.07個百分點。食品中，受高溫多雨天氣以及應季蔬菜換茬等影響，鮮菜價格上漲5.5%，漲幅比上月擴大4.2個百分點；受蛋雞夏季歇伏、生豬出欄減少等因素影響，雞蛋價格由上月下降2.1%轉為上漲2.4%，豬肉價格上漲1.3%；上述三項合計影響CPI環比上漲約0.12個百分點。應季水果供應充足，鮮果價格下降2.5%；部分海域休漁期結束供應增加，水產品價格下降0.9%；上述兩項合計影響CPI環比下降約0.07個百分點。



服務價格上漲0.1%，漲幅比上月回落0.3個百分點，影響CPI環比上漲約0.04個百分點。服務中，暑假期間出行服務價格繼續上漲，交通工具租賃、飛機票、賓館住宿價格分別上漲3.3%、3.0%和1.0%。



*食品價格同比下降1.4%，降幅收窄*



從同比看，全國CPI上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，主要是受能源價格漲幅擴大影響。能源價格漲幅由上月的0.6%擴大至本月的4.1%，影響CPI同比上漲約0.28個百分點，對CPI的上拉影響比上月增加約0.24個百分點。其中，汽油價格上漲9.3%，漲幅擴大8.3個百分點。扣除能源的工業消費品價格上漲1.8%，漲幅擴大0.3個百分點，影響CPI同比上漲約0.42個百分點。其中，黃金飾品價格上漲33.6%，漲幅擴大9.0個百分點；平板電腦、計算機和移動電話機價格分別上漲21.5%、19.6%和11.0%，漲幅均有擴大。



服務價格上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.38個百分點。服務中，出行服務價格上漲1.3%，漲幅擴大1.2個百分點；醫療服務價格上漲4.0%，漲幅回落0.3個百分點。



食品價格下降1.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點，影響CPI同比下降約0.24個百分點。食品中，豬肉價格下降11.8%，降幅收窄1.5個百分點，影響CPI同比下降約0.22個百分點；鮮菜、鮮果、糧食、食用油、水產品、奶類價格降幅在0.5%-2.8%之間，合計影響CPI同比下降約0.10個百分點；雞蛋價格上漲18.5%，漲幅擴大0.7個百分點，影響CPI同比上漲約0.07個百分點；羊肉、牛肉和禽肉類價格漲幅在1.1%-6.3%之間，合計影響CPI同比上漲約0.07個百分點。

《經濟通通訊社9日專訊》