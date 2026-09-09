【數據解讀】受國內產業轉型升級影響，PPI環比降轉升，同比漲幅擴大

國家統計局公布，2026年8月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲3.8%，增幅優於預期的3.6%，比7月擴大0.3個百分點；環比上漲0.4%，結束連續兩個月跌勢。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，受國際大宗商品價格上行傳導、國內產業轉型升級帶動部分行業需求增加等因素影響，工業生產者出廠價格指數環比由上月下降0.7%轉為上漲0.4%，同比漲幅擴大至3.8%。



*石油開採價格漲10.4%，電子電路製造價格漲3.5%*



從環比看，全國PPI由上月下降0.7%轉為上漲0.4%。本月PPI環比運行的主要特點：一是輸入性因素影響國內相關行業價格上漲。國際原油及有色金屬價格上行帶動國內相關行業價格上漲，其中石油開採、精煉石油產品製造、有機化學原料製造價格分別上漲10.4%、4.1%和0.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.8%，4個行業合計影響PPI環比上漲約0.31個百分點。



二是產業轉型升級帶動部分行業需求增加、價格上漲。新動能加快培育，產業發展含「智」量、含「綠」量持續提升，電子電路製造價格上漲3.5%，虛擬現實設備製造價格上漲1.9%，服務消費機器人製造價格上漲0.3%；生物質燃料加工、廢棄資源綜合利用業價格均上漲0.3%。



三是部分行業價格走勢呈季節性特點。8月份用電用煤需求季節性增加，帶動煤炭開採和洗選業價格上漲2.8%，電力供應價格上漲1.4%；高溫雨水天氣影響建築項目施工，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格分別下降0.9%和0.2%。



*汽車製造業等6大行業價格下拉影響最大*



從同比看，全國PPI上漲3.8%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。分主要行業看，價格上漲的行業中，煤炭開採和洗選業上漲26.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業上漲20.8%，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業分別上漲10.5%、11.1%和9.1%，電氣機械和器材製造業上漲5.9%，計算機通信和其他電子設備製造業上漲5.3%，7個行業合計影響PPI同比上漲約4.24個百分點，上拉影響比上月增加0.37個百分點。



價格下拉影響最大的6個行業為：電力熱力生產和供應業、汽車製造業、非金屬礦物製品業、醫藥製造業、酒飲料和精製茶製造業、農副食品加工業，降幅在1.7%-5.3%之間，合計影響PPI同比下降約0.74個百分點。

《經濟通通訊社9日專訊》