【數據解讀】機構：料CPI後期有望持續低位運行，為人行降息提供充足空間

國家統計局公布，2026年8月份，全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.8%，符合市場預期，增幅比7月擴大0.3個百分點。1-8月平均，CPI比上年同期上漲0.9%。分析人士指出，漲幅集中在部分能源和AI（人工智能）相關行業，改善的廣度不足；不過，此輪通脹反彈為政策操作打開了新的空間，政府無需急於降息，可繼續推進供給側改革。



*東方金誠：促消費政策效應減弱，8月汽車等價格走低*



東方金誠研究發展部執行總監馮琳分析認為，8月中東局勢升級，國際油價再度上漲，推動國內汽油價格大幅走高，是當月CPI環比由降轉升、同比漲幅擴大的主要原因。另外，受全球AI投資熱潮帶動芯片價格大幅上衝影響，8月國內電腦、手機等電子產品價格大幅上漲，對整體物價水平也有推升作用。



不過，伴隨促消費政策效應有所減弱，8月汽車、家電等耐用消費品價格走低，是限制當月CPI漲幅的一個主要因素。8月剔除變動較大的能源和食品價格，更能反映基本物價水平的核心CPI同比為1%，繼續處於偏低水平，背後主要是當前消費市場仍然呈現明顯的供強需弱特徵。預計9月CPI同比漲幅會在1%左右，後期有望持續低位運行。這將為包括人行降息在內的逆周期調節政策發力提供充足空間。



*ING：維持全年CPI同比增約0.9%的預測，低於政府目標*



ING大中華區首席經濟學家宋林指出，通脹如預期般反彈，科技和能源價格上漲抵消了食品與租金價格的拖累。經濟中部分領域仍面臨通縮壓力，但CPI通脹有望更明確地回歸至低位但為正的水平。通脹在行業層面仍存在相當大的分化。但總體而言，投入品價格上漲看起來有望在未來支撐再通脹。繼續預計全年CPI同比約0.9%，低於設定的2%目標，今年不太可能在貨幣政策決策中扮演重要角色。



*經濟學人智庫：極端天氣影響，旅遊CPI環比不如往年*



經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰表示，8月CPI受油價波動的影響比較大，當前美伊局勢波瀾再起，終端油價短期內易升難降。剔除能源影響後，CPI表現尚可，特別是豬肉供需格局有所改善，促進了食品價格的影響。暑期極端天氣現象增加對通脹影響不明顯，但可能影響了家庭暑期旅遊計劃，因而服務特別是旅遊CPI的環比表現不如往年。另外，多地開始推出春假，春假出行也擠佔了暑期旅遊市場，畢竟多數家庭一年的旅行開支可能是相對固定的。

《經濟通通訊社9日專訊》