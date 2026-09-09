【數據解讀】機構：料9月PPI同比漲幅將擴至約4%，明年或重返通縮

國家統計局公布，2026年8月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲3.8%，增幅優於預期的3.6%，比7月擴大0.3個百分點；環比上漲0.4%，結束連續兩個月跌勢。



*保銀資本：8月CPI、PPI上漲不能視為經濟回暖信號*



東方金誠研究發展部執行總監馮琳認為，8月PPI環比轉為上漲，同比漲幅回升，主要受國際輸入性因素影響。預計9月PPI同比漲幅會擴大至4%左右，後期走勢將主要受輸入性因素牽動。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，8月CPI和PPI上漲，很大程度上是由大宗商品和食品價格推動的。與服務相關的CPI則相當低迷，這表明國內需求依然疲軟。「我認為今天公布的這份通脹數據，並不能被視為經濟已經回暖的信號。」



*凱投宏觀：料明年CPI大幅回落，全年均值僅0.4%*



凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟學家Nguyen Hoang Nam指出，8月通脹再次回升，主要反映了全球油價重新走高帶來的上行壓力；但漲幅集中在部分能源相關行業，國內潛在價格壓力仍然疲弱。假設未來幾個月能源供應恢復正常，預計CPI和PPI都將回落。中東衝突持續意味著通脹可能會比此前預期維持在更高水平更長時間。但基準情形依然是：明年CPI將大幅回落，全年均值僅為0.4%，而PPI將重返通縮。

《經濟通通訊社9日專訊》