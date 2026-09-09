《Ａ股行情》滬綜指高開0.09%，TikTok擬擴容芬蘭數據中心

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滬深股市集體今早高開，滬綜指高開0.09%，報3943.92點，深成指高開0.63%，創業板指高開1.15%；盤初CPO、半導體概念造好，傳媒娛樂、旅遊板塊走低。



據美媒報道，TikTok披露，集團將從芬蘭新建的數據中心獲得150兆瓦的容量。該數據中心第一階段建設於2025年9月啟動，將提供50兆瓦的發電容量，預計於2027年完工；此外，第二階段的工程將額外提供100兆瓦的發電容量。上述數據中心是TikTok在歐洲推行的「三葉草計劃」(Project Clover)一部分，項目耗資120億歐元，旨在加強TikTok歐盟用戶的數據安全。



據彭博社消息，美國網絡安全部門和情報機構指控DeepSeek、MiniMax(00100)和智譜(02513)等中國六大AI開發商「惡意蒸餾」美國前沿模型，從美國前沿AI模型中提取受到限制的專有功能和能力。AI相關概念股走低，AI營銷、多模態AI方向均下挫。



建材板塊早盤活躍，國務院昨日以「高質量推進城市更新、促進城市內涵式發展」為主題，進行第二十一次專題學習。國務院總理李強表示，城市更新是個系統工程，必須加強統籌協調，凝聚強大合力。他又指，要加大政府投入力度，加強要素資源保障，統籌用好各類政策性資金，強化財政金融協同，推動重大工程項目建設。



另外，人民銀行公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，今日7天期逆回購操作量為零。公開市場今日無逆回購到期。

《經濟通通訊社9日專訊》