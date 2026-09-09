《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.24%，航運、煤炭股衝高

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中東衝突嚴重擾亂霍爾木茲海峽航運，油價、煤價上漲，航運費用水漲船高，今日航運股領漲大市。滬深指數個別走，滬綜指半日升0.24%，報3949.89點，深成指及創業板指分別跌0.06%及0.34%。兩市上午成交額12085億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少466億元或3.7%。



在8月經歷一個月的平靜後，海灣地區戰火重燃，美國伊朗相互交火，推動全球油價升至7月以來最高水平。國內方面，動力煤CCI指數周二全線上揚，5500大卡報984元，較前日漲17元/噸；5000大卡報888元，較前日漲16元/噸；4500大卡報804元，較前日漲15元/噸。能源股水漲船高，雲煤能源(滬:600792)及鄭州煤電(滬:600121)升停，中國石油(滬:601857)及中國石化(滬:600028)升約1%。



航運板塊拉漲，招商輪船(滬:601872)及海通發展(滬:603162)升10%封板。中東風險長期化，船東為規避風險縮減運力、暫緩航線恢復，加上油價上漲、航線繞行、港口擁堵，大幅抬升航運附加成本。央視早前報道，7月下旬以來，中東航線海運價格大幅跳漲，以上海港到達曼港為例，一個40英呎標準貨櫃的運價，從6600美元左右一路突破10000美元關口，漲幅超過50%。



下跌方面，傳媒、影視板塊走弱，地產股震盪調整，旅遊等消費板塊走頹。

《經濟通通訊社9日專訊》